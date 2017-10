Super Mario Odyssey tiene una pinta alucinante

A Nintendo se le pueden achacar muchos defectos, pero son sus virtudes las que mantienen a flote a la firma japonesa, y es que mezclar virtud y Nintendo en una misma frase suele dar dos resultados siempre certeros: Mario y Zelda. Hasta el momento nunca han fallado y a tenor de lo visto en The Legend of Zelda: Breath of the Wild, no parece que vayan a comenzar a hacerlo ahora.

Super Mario Odyssey es la próxima prueba de fuego de los de Kioto. Con lanzamiento previsto para el 27 de este mes de octubre, exactamente dentro de tres semanas, los usuarios de Nintendo Switch podrán disfrutar del que suena como el segundo mejor título -detrás de Zelda, claro- que recibirá la consola en mucho tiempo, y de nuevo hay que remitirse a la historia de la compañía para adelantar semejantes conclusiones.

Pero sin fanatismos. Porque de Mario Nintendo ha abusado todo lo que ha podido y un poco más. Sin embargo, ninguno de los títulos protagonizados por el fontanero en la categoría que creó y domina, las plataformas, ha sido nunca una decepción, más bien al contrario. ¿Qué tendrán las aventuras de Mario que gustan tanto? Pues basta con ver el vídeo que encabeza esta entrada para hacerse una idea.

Se trata de un nuevo tráiler de Super Mario Odyssey, publicado por Nintendo Japón, y no hace falta entender japonés para observar que la diversión es el leitmotiv. Luego están los amiibos, pero vergüenzas tenemos todos.