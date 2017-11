Diablo 2 y Warcraft 3 todavía no están listos para ser remasterizados

Blizzard ha confirmado que Diablo 2 y Warcraft 3 todavía no están listos para pasar por “el taller” y recibir un tratamiento de remasterización, una mala noticia para todos aquellos que teníamos la esperanza de que ambos pudieran recibir una puesta a punto y llegar reeditados en alta resolución en algún momento de 2018.

Sin embargo si enfocamos la noticia con “el vaso medio lleno” podemos sacar una conclusión positiva, y es que Blizzard no ha dicho que no vaya a lanzar una edición remasterizada de Diablo 2 y Warcraft 3, sino que es un proyecto que todavía no está listo.

Este comentario viene de Peter Stillwell, productor senior del equipo Classic Games (“Juegos Clásicos”) de Blizzard, quien ha dado a entender que las versiones clásicas de ambos juegos todavía tienen mejoras pendientes y una gran comunidad detrás, y que no sería justo lanzar las ediciones remasterizadas dándoles la espalda.

A esto debemos sumar además que el proceso de remasterización de un juego lleva un tiempo de trabajo considerablemente largo.

Por regla general se realiza un proceso de adaptación del juego a los sistemas operativos y componentes actuales, que se complementa con el trabajo de remasterización propiamente dicho (mejora de calidad gráfica y sonora).

En lo personal creo que Blizzard podría lanzar sin problemas ediciones remasterizadas de Diablo 2 y Warcraft 3 y que esa búsqueda de la perfección no es más que una excusa, no en vano hablamos de juegos que llevan tantos años en el mercado que han sido parcheados hasta la saciedad.

Otra cosa es que no sea un proyecto prioritario aunque obviamente tampoco lo descarten y es normal, ya que como el propio Stillwell apunta son juegos que mantienen una comunidad muy viva y que siguen vendiendo a pesar de los años que tienen encima.

