El modelo free to play en videojuegos es cada vez más rentable

Los videojuegos basados en el modelo de negocio free to play con micropagos no son algo nuevo, aunque es cierto que se encuentran más extendidos en dispositivos móviles y que su presencia en consolas de sobremesa y PC se ha ido ampliando de forma gradual.

Esta forma de monetización ha sido criticada en muchas ocasiones y con razón, ya que aunque bajo el modelo free to play el usuario no tiene que pagar nada por el juego en la mayoría de los casos se encuentra con micropagos que acaban siendo imprescindibles para disfrutar del mismo, y si los mismos son abusivos o demasiado reiterados puede acabar pagando mucho más de lo que le habría costado comprarlo a precio normal.

Todos los que nos leéis a diario sabéis que las principales desarrolladoras están implementando los micropagos en los juegos estándar, es decir aquellos que tienen un precio de venta, un movimiento que en el caso de Star Wars: Battlefront II ha acabado generando una enorme polémica de la que EA no ha salido nada bien parada.

El caso es que a pesar de todo este modelo de negocio está funcionando de maravilla. Como podemos ver en la gráfica los juegos con micropagos, más conocidos como “juegos como servicio”, han duplicado sus ingresos desde 2012 y han superado a sus homónimos basados en la idea de “juego como producto”.

La segunda gráfica nos muestra los ingresos obtenidos por FIFA 17 derivados de la venta del juego y de contenido adicional del mismo, y pone en evidencia una realidad muy interesante. Ese contenido adicional permite seguir monetizando el juego de forma sostenida incluso tras varios meses desde su lanzamiento.

Con estos datos es normal que las compañías y los desarrolladores se vean tentados por la idea de los juegos con micropagos y de hecho muchos no nos cerramos en banda a esa idea, pero entendemos que debe aplicarse de forma responsable para no crear títulos “pay to win” en los que sólo importe sacar a pasear la tarjeta de crédito.

Más información: DSOGaming.