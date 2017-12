Los Unsplash Awards 2017 recogen algunas de las mejores fotos del año

1

Seguimos con más recopilatorios típicos de estas fechas y en esta ocasión nos vamos por los derroteros del noble arte de la fotografía, además, de la forma más ‘disfrutable’ posible: con una galería en la que recogemos el resultado de los Unsplash Awards 2017. Cabe advertir que estos premios se realizaron a lo largo del pasado septiembre y se desvelaron en octubre, pero con la imposibilidad de colgar aquí lo mejor del año -por ejemplo- de Flickr dada la creciente cerrazón de sus usuarios, que ni permiten descargar las imágenes, parece buen momento para reivindicar otra manera de hacer las cosas. Pero no solo por la apertura de la que hace gala Unsplash, sino porque la calidad de las aportaciones que publican no ha dejado de subir. Como muestra esta selección, pero no dejes de echar un vistazo al sitio en plan libre, porque están creando una de las mejores colección de imágenes de Internet.

Un aviso: por la limitación de tamaño de la galería es recomendable entrar a ver -y descargar si se quiere- cada imagen a Unsplash.

* * *

Vista aérea

Imagen de Adam Krowitz.