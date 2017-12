Nintendo elimina el juego oculto de Golf en Switch

Aunque Nintendo Switch se lanzó a principios de año, no fue hasta finales de septiembre cuando se descubrió un curioso huevo de pascua: el título original de Golf para NES estaba oculto en la consola y podía ser activado mediante un “ritual” muy preciso. Pero se acabó lo que se daba, y es que la última actualización lo ha eliminado por completo, informan diferentes medios.

Para activar el juego había que cambiar la fecha de la consola al 11 de julio, día en el que murió el anterior presidente de Nintendo, Satoru Iwata, así como realizar ciertos movimientos de manos típicos de este, según se dio a conocer entonces; por lo que estaba claro -o eso parecía- que se trataba de un homenaje a una persona que fue muy querida dentro y fuera de la compañía.

¿Por qué retirarlo justo ahora, poco después de que la gente supiese de su existencia? La razón es muy japonesa, de acuerdo a las explicaciones que recorren Internet: además de un homenaje sería lo que denominan como omamori, un tipo de amuleto que proporciona suerte y protección, pero que no debe ser abierto para que el favor no desaparezca. Así pues, había que quitarlo rápidamente para que el encanto no se tuerza. Supersticiones blancas que han molestado a algún que otro usuario, a pesar de que la pérdida es irrisoria.

¿Estará este omamori detrás del éxito de Nintendo Switch? Todo parece indicar que no: títulos de sobresaliente como The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Super Mario Odyssey o Mario Kart 8 Deluxe, tres de los mejores juegos del año, deberían haber sido más determinantes. Pero la idea es bonita.