Las funciones de edición fotográfica de Google One llegan a la web

Por norma general, al hablar de Google One lo primero que suelen pensar muchas personas es en el servicio de almacenamiento online de Google. Sin embargo, lo cierto es que la compañía del buscador ofrece mucho más a los usuarios que deciden optar por alguno de los planes de pago. De este modo, cada vez son más los usuarios que se sienten atraídos por este modelo de suscripción, no exclusivamente por el almacenamiento y sus posibilidades, sino también por el resto de funciones y servicios incluidos.

El ejemplo más reciente de ello lo encontramos en el servicio de VPN incluido en Google One y que, después de varios años desde su lanzamiento, finalmente ha llegado de hace menos de dos meses a todos los suscriptores, incluidos los de los niveles más económicos del servicio, es decir, incluso el de 1,99 euros mensuales. Y es que, anteriormente, tan solo estaba disponible para los planes de dos terabytes y superiores.

Algo habitual en el despliegue de funciones de Google One es que éstas suelen llegar en primer lugar a dispositivos móviles para, pasado un tiempo, dar el salto al escritorio, ya sea a través de alguna aplicación específica, o bien mediante su interfaz web, accesible a través del navegador de escritorio. Esto es coherente con el modelo mobile-first que ha guiado a la compañía del buscador desde hace ya bastantes años, en muchos de sus productos y servicios.

Portrait Light, Portrait Blur, Dynamic, Color Pop, HDR, and Sky suggestions are now available for #GoogleOne members on web so you can easily edit your photos, right from your computer.

— Google Photos (@googlephotos) June 12, 2023