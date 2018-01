Razer Project Linda; un portátil donde puedes colocar el Razer Phone

CES 2018. El Razer Project Linda es un interesante concepto de carcasa a modo de portátil en la que podemos colocar el Razer Phone, que será el auténtico motor del equipo.

En efecto, esto quiere decir que Razer Project Linda es una especie de “dock” con forma de portátil y que carece de hardware clave como procesador, tarjeta gráfica y memoria RAM.

Para funcionar recurre a los componentes básicos del Razer Phone, aunque en su interior cuenta con una batería de 53 Wh, 200 GB de capacidad de almacenamiento y diversos conectores para facilitar el uso de periféricos.

También integra un teclado con retroiluminación RGB, una pantalla de 13,3 pulgadas QHD (2.560 x 1.440 píxeles) a 120 Hz y una webcam con resolución 720p. Su peso es de 1,25 kilogramos.

No hay duda de que es una idea interesante y que puede generar un gran interés, tanto entre aquellos que ya tienen un Razer Phone como entre los que estaban considerando hacerse con uno, aunque como anticipamos de momento sólo es un prototipo (un concepto) y no ha entrado todavía en fase de producción en masa.

Esto quiere decir que aunque Razer lo ha tenido en cuenta y ha llegado lo bastante lejos como para crear unidades funcionales no es seguro que vayan a comercializarlo a gran escala, y por tanto no podemos confirmar que vaya a estar disponible a corto plazo.

Obviamente tampoco hay información sobre el precio, pero ya sabemos que los productos de Razer no suelen ser económicos y viendo “los añadidos” que trae esta particular carcasa debo decir que no me extrañaría que acabase costando lo mismo que un portátil real de gama media-baja.

Más información: WCCFTech.