Netflix no tiene planes de lanzar una aplicación para Nintendo Switch

La cuenta de soporte en Twitter “Netflix CS” ha confirmado que de momento no tienen planes de lanzar una aplicación para Nintendo Switch, lo que significa que los usuarios de dicha consola que utilicen el conocido servicio de contenidos multimedia en streaming tendrán que seguir esperando.

Francamente es una mala noticia que no termino de entender. Tanto Xbox One como PS4 cuentan desde hace tiempo con la aplicación oficial de Netflix, y lo mismo ocurre con otras consolas como Wii y Wii U.

Con esto en mente y viendo el enorme éxito que está teniendo la nueva consola de la gran N, que ha superado los diez millones de consolas vendidas en menos de un año, no se entiende que Netflix todavía no vaya a lanzar una aplicación dedicada para Nintendo Switch.

En “Netflix CS” no han dado una explicación oficial así que de momento no podemos aclarar nada más. Con todo lo más normal sería que ya hayan iniciado las negociaciones con Nintendo y que todo sea cuestión de tiempo.

Decimos esto porque Netflix no ha cerrado directamente la puerta a la llegada de dicha aplicación sino que simplemente ha dicho que no tienen planes todavía al respecto, y también porque Nintendo Switch está teniendo un gran éxito en el mercado y no sería una buena idea dejarla sin aplicación dedicada.

Hey there! There are currently no plans for Netflix on Nintendo Switch. We appreciate your feedback on it! *JF

— Netflix CS (@Netflixhelps) 14 de enero de 2018