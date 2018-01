El LG G7 será revisado desde cero por petición del CEO de LG Electronics

Jo Seong-jin, CEO de LG Electronics, ha ordenado una revisión completa aplicada sobre el LG G7 que podría suponer cambios de última hora sobre el próximo smartphone de gama del gigante surcoreano, y que acabará retrasando su lanzamiento de forma inevitable.

En 2016 el LG G6 tuvo una lanzamiento anticipado que obligó a la compañía surcoreana a utilizar el SoC Snapdragon 821, una mala decisión que acabó pasando factura a dicho terminal y que obviamente no van a volver a repetir.

El LG G7 contará con un SoC Snapdragon 845, el nuevo tope de gama de Qualcomm que como sabemos también estará presente en los Galaxy S9-S9+, así como en los nuevos buques insignia de Sony, HTC y OnePlus.

No tenemos un por qué así que de momento no podemos explicar qué ha llevado exactamente a LG a tomar esta decisión, pero sabemos que acabará afectando a la fecha de lanzamiento inicialmente prevista y que el LG G7 no será anunciado en el MWC de este año.

En teoría su debut podría demorarse hasta el mes de marzo o incluso abril. Si se cumplen los peores pronósticos Samsung tendrá una clara ventaja temporal que podría ayudarle a posicionar mejor sus Galaxy S9 y Galaxy S9+, dos terminales que serán presentados en el MWC en febrero y lanzados en marzo.

Tirando de intuición creo que hay tres grandes “posibles” que pueden explicar este movimiento por parte de LG:

Que se haya identificado algún problema a nivel de hardware o algún error de diseño a última hora.

Que hayan decidido hacer modificaciones o mejoras para que sea más competitivo y posicione mejor.

Que se haya producido algún problema a nivel de suministros que haya afectado a la viabilidad del terminal.

Más información: Korea Herald.