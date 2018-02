It Lurks Below, una pequeña joya del creador de Diablo

David Brevik es una de las figuras más importantes dentro del mundo de los videojuegos por una razón muy sencilla, fue uno de los creadores de Diablo. Su talento es evidente, pero está tan seguro de sus capacidades que se ha embarcado en solitario en un nuevo juego conocido como It Lurks Below.

Sí, It Lurks Below es un juego que está siendo desarrollado únicamente por David Brevik y que curiosamente ofrecen un planteamiento tipo rol de acción que recuerda a lo que vimos en Diablo, aunque con las particularidades que presenta el diseño pixelado con gráficos en 2D de este nuevo proyecto.

El propio Brevik ha ofrecido una definición de este juego bastante peculiar aunque al mismo tiempo muy clara; en su opinión estamos ante una especie de Diablo en 2D con un escenario tipo mundo abierto (sandbox) similar al que se ha utilizado en juegos como Terraria.

La jugabilidad tiene notas muy parecidas al Diablo original, ya que las mazmorras serán generadas de forma aleatoria (tendrá un sistema de generación procedural), podremos subir de nivel a nuestro personaje, conseguir objetos con mejores estadísticas para superar nuevos desafíos y habrá un modo de dificultad centrado en la muerte permanente.

Si habéis jugado a Diablo III sabréis que dicho juego también cuenta con un modo “hardcore” que integra el elemento de muerte permanente y su funcionamiento en It Lurks Below es exactamente igual, si nuestro personaje muere una vez no podremos seguir jugándolo.

El lanzamiento del juego se producirá este año y se comercializará a través de Steam, aunque no tenemos una fecha concreta. Si os habéis quedado con ganas de más este fin de semana se realizará un streaming de la versión beta a través de su canal oficial de Twitch.

