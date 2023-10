Prueba Diablo IV de forma gratuita en PC este fin de semana

Blizzard está ofreciendo temporalmente la compilación para PC de Diablo IV de forma gratuita y en versión de prueba a través de Battle.net, su propia plataforma.

No es la primera vez que Blizzard pone a disposición Diablo IV de forma gratuita, ya que el fin de semana pasado estuvo con limitaciones para Xbox debido a un máximo de diez horas de juego. Esta nueva promoción para PC no tiene límite de tiempo de juego, pero al igual que en las betas previas al lanzamiento, los jugadores solo podrán llegar al nivel 20 como mucho.

Esta promoción de ofrecer Diablo IV de forma gratuita ha empezado hoy y terminará el día 30 de octubre de 2023. Además, ha sido puesta en marcha aprovechando que Blizzard ha publicado recientemente la segunda temporada de contenidos para el action RPG, que incluye habilidades vampíricas, nuevas líneas de misiones, una gran cantidad de cambios centrados en la calidad de vida y mejoras para todas las clases.

Tag a friend to fight alongside you in Sanctuary. For free.#DiabloIV‘s free PC trial starts today and runs through October 30th.

Begin your journey here: https://t.co/9CWGtMgjdp pic.twitter.com/CfFCT4gCQv

— Diablo (@Diablo) October 26, 2023