Hasta dos meses de espera para cambiar baterías al iPhone

Tras descubrirse que Apple había integrado un modo de bajo consumo en los iPhone con baterías “desgastadas” se generó una gran polémica que todavía le está pasando factura. La compañía de Cupertino decidió ofrecer una promoción que permite a los usuarios afectados cambiar la batería al iPhone con un precio reducido (29 dólares), pero ha tenido un éxito tan grande que no dan abasto.

No hace mucho vimos que los tiempos de espera para acceder a este servicio eran de varias semanas, y hoy hemos podido confirmar que las listas de espera para poder cambiar la batería al iPhone bajo esa promoción han alcanzado los dos meses. Es comprensible, ya que entre los modelos afectados se encuentran los más vendidos (iPhone 6-6 Plus y iPhone 6s-6s Plus).

La información indica que los terminales que más se están acogiendo a este programa de reemplazo de baterías a precio reducido son los iPhone 6 y los iPhone 6 Plus. Esta serie ha sido la más vendida de todas las generaciones de iPhone que ha lanzado Apple, y también es la más vulnerable a la pérdida de rendimiento generado por el modo de bajo consumo al tener una batería desgastada.

En este artículo ya os contamos que Apple iba a tener problemas con las ventas de sus nuevos terminales por la gran aceptación que ha tenido el programa de reemplazo de baterías a bajo coste y como vemos no estábamos equivocados, aunque es imposible lanzar una predicción exacta.

Por su parte Apple no tardó en confirmar que los iPhone 8, iPhone 8 Plus y iPhone X no tendrán los mismos problemas con las baterías que los modelos de generaciones anteriores porque están mejor preparados a nivel de hardware.

