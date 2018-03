Battlefield V será la nueva entrega de la franquicia; todo lo que sabemos

El lanzamiento de Battlefield I fue todo un éxito; DICE apostó por volver a la Primera Guerra Mundial mientras Activision se lanzó a un futuro muy lejano con Call of Duty: Infinite Warfare y la segunda se acabó estrellando. Con esto en mente todo parecía apuntar a que la próxima entrega iba a seguir ese enfoque y según las últimas informaciones así será, aunque no se llamará Battlefield II sino Battlefield V.

No sabemos qué se le ha podido pasar por la cabeza a los desarrolladores para llevar a cabo ese baile de números tan confuso, pero debemos tener en cuenta que todavía no hay nada definitivo así que cabe la posibilidad de que Battlefield V acabe quedando únicamente como un nombre interno y que no se utilice en la versión comercial.

En esta nueva entrega se mantendrá el enfoque al pasado pero no iremos a la Primera Guerra Mundial sino a la Segunda Guerra Mundial. Las diferencias con muy importantes, ya que aunque la primera marcó un avance importante en lo que a armamento y tecnología militar se refiere la segunda fue el verdadero punto de partida de lo que podemos considerar como guerra moderna.

De momento no tenemos más detalles pero sabemos que el lanzamiento de Battlefield V debería producirse a finales de 2018 en PS4, Xbox One y PC. Al tratarse de un desarrollo multiplataforma que estará centrado en consolas no creemos que los requisitos vayan a ser elevados, así que si habéis podido mover Battlefield I podréis sin problemas con esta nueva entrega.

Más información: WCCFTech.