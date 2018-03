La compañía francesa es conocida por haber lanzando al mercado más de un juego poco pulido, un problema que se ha dejado notar en forma de bugs en juegos muy conocidos que pertenecen a franquicias tan importantes como Assassin´s Creed, Far Cry y Rainbow Six, aunque otros títulos con menos “solera” como The Division tampoco se libran.

A la hora de hablar de bugs en juegos creo que uno de los mejores ejemplos de trabajo mal hecho fue sin duda Assassin’s Creed: Unity, un título que llegó al mercado en un estado tan lamentable que la propia Ubisoft tuvo que pedir disculpas. Con todo no ha sido el peor lanzamiento reciente de un juego en PC, ese “honor” sigue recayendo sobre Batman: Arkham Knight.

El caso es que parece que Ubisoft por fin se ha dado cuenta de la importancia que tiene pulir y cuidar a fondo el desarrollo de los juegos, y para ello es imprescindible reducir al mínimo el número de bugs. Para cumplir ese objetivo se han propuesto utilizar un sistema de inteligencia artificial conocido como Commit Assistant, que apoyado por el Big Data ayudará a los desarrolladores a identificar fallos en las líneas de código de cada juego.

Este nuevo sistema de inteligencia artificial estará entrenado a base de aprendizaje profundo para ofrecer también recomendaciones y soluciones ágiles a los desarrolladores, por lo que será algo más que un simple “corrector de código”.

La compañía francesa cree que con esta nueva herramienta podrán reducir hasta en un 70% los costes de desarrollo de videojuegos, una buena noticia ya que Ubisoft podría destinar esos recursos en mejorar la optimización de sus títulos, una importante cuenta que tienen pendiente desde hace años.