Surviving Mars, análisis (PC)

8 Jugabilidad

Gráficos y sonido

Innovación

Si te has cansado de de los simuladores que parten de la Tierra tal vez te apetezca probar con Surviving Mars, un simulador que pondrá a prueba tu capacidad de supervivencia en Marte.

Editado por Paradox, al que recordarás de otros juegos como Cities Skylines y Stelaris y creado por Haemimont Games, Surviving Mars tiene un objetivo claro, instalar una colonia en Marte y que sea capaz de sobrevivir. No será fácil, porque Marte no es un lugar apto para la vida humana. Marte es mucho más frío que la Tierra, con temperaturas en la superficie de entre -140°C y 23 °, fisiológicamente, la atmósfera de Marte puede ser considerada un vacío. Un humano desprotegido perdería el sentido en cerca de 20 segundos y podría sobrevivir no más de un minuto en la superficie de Marte sin un traje espacial. Pero a pesar de todo, Marte sigue siendo el planeta con más posibilidades de colonizar.

¿Qué necesitamos para colonizar Marte?

El juego viene con un nivel de introducción en el que te van diciendo paso a paso lo que tienes que hacer, recomendamos empezar por ahí, porque una vez empecemos en serio, los consejos serán los justos.

Lo primero es preparar el terreno. Antes de empezar tenemos que elegir un patrocinador y nuestro perfil profesional, que puede ser: inventor, político, ecologista, hidroingeniero… En base a esto nos darán un presupuesto inicial y unos recursos disponibles para empezar. También tendremos un porcentaje de dificultad y determinadas ventajas según el perfil. Después escoge un logo para tu misión y despega.

Bien, ya estás en Marte, es marrón, frío, seco, desolado, vacío. Nada de eso le preocupará a tus tres Rover que te acompañan en esta aventura. Uno lleva a los pequeños drones, otro te sirve para transportar mercancía y el otro para explorar. Los pequeños drones serán los encargados de construir la mayoría de las instalaciones en Marte. Si has jugado a cualquier juego de este tipo sabes que lo primero es asegurarte energía y una vez que lo tengas, empieza con la extracción de materias primas.

En este juego construir no cuesta dinero, porque los drones lo construyen todo “gratis” a partir de los materiales con los que cuentan. Eso sí, de primeras no tendremos todos los materiales a nuestra disposición. Partiremos solo con hormigón y a partir de ahí deberemos generar metales, polímeros, piezas de maquinaria, electrónica… y obviamente, para construir estas estructuras en ocasiones necesitaremos de los recursos que generan. Por eso nos dan la posibilidad de solicitar cohetes de mercancías a la Tierra, pero el material que traemos si que tendremos que pagarlo. La clave para no perder dinero es conseguir a ser autosuficiente y no tener que comprar nada a la tierra.

Antes de traer a nuestros colonos tendremos que comprar materiales para construir las infraestructuras necesarias para que nuestros colonos no mueran en 20 segundos. Para ello tendremos que encontrar yacimientos que puedan ser explotados por drones, que son el hormigón y el agua. Los yacimientos los encontramos explorando zonas del mapa, en algunos casos veremos claro que tipo de yacimiento es, en otros será una anomalía que tendremos que investigar con el Rover. Esta anomalía puede no ser un yacimiento o nada.

No escatimes con tus cúpulas

Los colonos que vienen a sobrevivir a Marte no quieren pasar penurias. Sabrás como se llama cada uno de tus colonos y en que condiciones se encuentran. Para ser felices, no suicidarse, trabajar o volver a la Tierra necesitarán una serie de comodidades de las que les tendrás que proveer. Tendrán que gozar de buena salud, estar descansados y tener distintos entretenimientos. Además, cuanto más cómodos estén, más posibilidades tendrán de procrear en Marte y de que así nazcan verdaderos marcianos.

Los colonos viven en cúpulas, para empezar solo tendrás cúpulas pequeñas que deberás construir cerca de los yacimientos que tengan que ser explotados por colonos. Con lo que olvídate de planificar su posición para que quede bonito o lógico, van donde toca por lo qu si quieres explotar un recurso con humanos deberás construir una cúpula cerca.

Lo malo de las cúpulas pequeñas es que caben pocas cosas y los colonos necesitan muchas para ser felices y no pueden ir a buscarlo de una cúpula a otra por ellos mismos. Tendrás que moverlo tú si quieres que tu colono se solace jugando en el casino marciano interespacial. Para mover colonos de una cúpula a otra, tendrás que construir lanzaderas que se encargan de redistribuir los recursos automáticamente.

Investiga y explora

El juego te ofrece además un panel de exploración y otro de investigación. El de exploración es simplemente el mapa en el que jugamos del que solo conocemos un cuadrado, cada cierto tiempo tenemos que ir indicando que cuadrado queremos explorar para saber si hay recursos o no que nos puedan interesar.

En el panel de investigación tenemos multitud de conocimientos e investigaciones que podemos llevar a cabo para mejorar nuestra vida en Marte, algunas desbloquean edificios o maquinaria y otras mejoran nuestro rendimiento.

Nos ha gustado:

Se puede controlar el tiempo. Puedes pausar y acelerar la partida a tu antojo

La originalidad

Los drones, son monísimos

No nos ha gustado