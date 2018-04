Total







GIGABYTE ha reforzado su apuesta por el sector gaming con una amplia gama de periféricos que incluye desde ratones y auriculares hasta ventiladores y, como no, teclados. Durante los últimos días hemos tenido la oportunidad de probar el AORUS K7, un teclado mecánico que podemos considerar como de gama alta que llamó mi atención desde el primer momento por su excelente acabado externo.

Sin embargo el AORUS K7 es mucho más que una cara bonita como veremos a continuación. Su alta calidad de construcción está acompañada por un nivel de prestaciones que no desentona en absoluto, y se ve rematado por un sistema de iluminación LED RGB de primer nivel que luce de maravilla gracias al diseño de tecla “flotante”, en mi opinión uno de los mejores para este tipo de teclados ya que permite exponer por completo dicha iluminación.

Antes de entrar de lleno al análisis queremos dar las gracias a GIGABYTE España por la muestra que nos han enviado y por su buen hacer, ya que nos permiten hacer nuestro trabajo sin prisas y con plena libertad.

Primer vistazo y especificaciones clave

El AORUS K7 es un teclado mecánico que destaca desde el primer momento por su alta calidad de construcción. Su terminación metálica lo coloca al nivel de teclados de gama alta mucho más caros y le permite ofrecer un tacto único, aunque como podéis ver en las imágenes adjuntas también juega un papel importante a nivel estético ya que le da un toque preciosista y genera un bonito contraste entre el gris del aluminio y el negro de las teclas.

Como anticipamos en el párrafo anterior las teclas tienen una disposición “flotante”, es decir se encuentran levantadas y dejan totalmente expuesta la zona en la que se ubica la iluminación LED RGB. Esto es importante, ya que hacer que dicha iluminación muestre su mejor cara y consigue un resultado mucho más llamativo que el de otros teclados de tecla “hundida” en la carcasa.

La disposición del teclado es sencilla y no encontramos teclas multimedia ni de control de volumen. El cable USB está chapado en oro pero no viene trenzado. Como hemos dicho en otras ocasiones no es un problema importante pero debemos tenerlo en cuenta, ya que creemos que en teclados de más de cien euros siempre debería venir trenzado.

GIGABYTE no ha incluido un reposamuñecas con el AORUS K7, un detalle que tampoco es determinante pero que debemos tener en cuenta ya que puede ser relevante si tenéis pensado utilizarlo para escribir durante largos periodos de tiempo.

En general las sensaciones que transmite son muy buenas. El AORUS K7 es un teclado muy sólido, bien construido y con una terminación estética sobresaliente. No es perfecto por los puntos que hemos indicado, pero desde luego destaca por méritos propios.

Pasamos ahora a repasar sus especificaciones clave y en el siguiente punto hablaremos como siempre del tacto del teclado, las sensaciones que transmite con cada pulsación, el tipo de usuario al que va dirigido, el software de control, la iluminación LED RGB y su valor calidad-precio.

Teclado mecánico completo con disposición en español y con pad numérico.

Acabado en aluminio y con un formato bastante compacto.

Interruptores mecánicos Cherry MX Red con una vida útil de 50 millones de pulsaciones.

con una vida útil de 50 millones de pulsaciones. Teclas en formato “flotante”.

Cable de 1,8 metros con conector USB chapado en oro.

Sistema 100% anti-ghosting.

Ultrapolling de 1.000 Hz.

Personalización total con el software AORUS Graphics Engine.

Soporte de macros.

Iluminación LED RGB con 16,8 millones de colores individualizada en cada tecla.

Nuestra experiencia

Nada más sacarlo de la caja el AORUS K7 transmite una calidad superior, algo que sólo es posible gracias al acabado en aluminio. El tacto de las teclas es perfecto y los interruptores Cherry MX Red lo convierten en una excelente opción para jugar, ya que tiene un recorrido lineal de apenas 2 mm (punto de actuación) y 45 gramos. Esto quiere decir que es un teclado muy sensible y con una respuesta excelente que nos permitirá dar lo mejor de nosotros en juegos donde la velocidad de reacción sea fundamental.

La sensación que transmite cada pulsación es la propia de los interruptores Cherry MX Red: equilibrada. Tenemos una pulsación sonora e intensa pero en su justa medida, ya que permite sentir cada tecla pero no llega al nivel de ruido ni de dureza que podemos encontrar en otros interruptores.

Personalmente los interruptores Cherry MX Red son los que más me gustan a la hora de elegir un teclado para jugar y que al mismo tiempo también podamos utilizar para largas sesiones de escritura. He utilizado el AORUS K7 en varios juegos (desde League of Legends hasta DOOM 2016 y Destiny 2) y su respuesta ha sido fantástica, pero también he escrito artículos con él y las pulsaciones y el funcionamiento en general ha sido perfecto.

El sistema de iluminación LED RGB luce de maravilla y su configuración es muy sencilla gracias al software AORUS Graphics Engine, desde el que además podremos configurar macros y llevar a cabo diferentes ajustes. La interfaz es simple e intuitiva, pero tiene aspectos mejorables y viene en inglés (hemos probado la versión 1.33).

Conclusiones

El AORUS K7 es un teclado mecánico equilibrado que logra destacar entre la multitud gracias a su alta calidad de construcción, su acertado diseño y a la excelente experiencia de uso que transmiten los interruptores Cherry MX Red.

Como ya hemos indicado tiene algunas carencias como la ausencia del reposamuñecas, el cable no trenzado y el software, pero haciendo un balance general nuestras conclusiones son muy positivas y creemos que el AORUS K7 ofrece un gran valor para lo que cuesta. Podemos encontrarlo actualmente por un precio de 125 euros.

Nos ha gustado

Gran calidad de construcción.

Terminación premium en aluminio.

Interruptores Cherry MX Red: estupenda experiencia en juegos y en escritura.

Excelente calidad de la iluminación LED RGB.

Es una buena opción para jugar y para trabajar.

Precio bien ajustado.

