Death Stranding traerá escenas que nos “derretirán los ojos”

Ya es algo común que Jordan Vogt-Roberts, el director de cine que se encargará de llevar la saga Metal Gear al cine, y Hideo Kojima, su creador, hagan alarde de su buena relación mediante el intercambio de halagos y piropos con humor entre los dos.

Todo esto comenzó cuando Vogt-Roberts finalmente anunció que sería el director la película de Metal Gear, tras un enorme viaje de catastróficas desdichas sufridas hasta llegar hasta su meta. Por su parte, el cineasta también ha querido dedicar algunas palabras para Kojima, esta vez centrándose en las últimas cinemáticas reveladas del próximo Death Stranding, durante su visita al set de desarrollo de Death Stranding.

Spending the day watching @HIDEO_KOJIMA_EN direct cut scenes that are going to melt your eyeballs in DEATH STRANDING got me like… pic.twitter.com/aAExiF10Db

— Jordan Vogt-Roberts (@VogtRoberts) April 14, 2018