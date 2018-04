Dark Souls Remastered retrasa su versión para Switch

Ayer mismo se anunció que la esperada remasterización de Dark Souls no llegaría a tiempo a la consola portátil de Nintendo en la fecha de lanzamiento prevista el 25 de mayo. Sin embargo, no se ha llegado a dar una explicación suficiente, ni desde la gigante japonesa, ni por parte de Bandai Namco. Por su parte, los propios chicos de la cuenta oficial de Twitter del juego, han querido hacer publicó el siguiente mensaje.

“Debido a la naturaleza de la causalidad, debemos anunciar que la versión de Nintendo Switch del Dark Souls Remastered será retrasada hasta el verano de 2018, y con ella, el lanzamiento de la figura Amiibo de Solaire de Astora”. Las versiones de PC, PS4, y Xbox One mantendrán su fecha de lanzamiento el 25 de mayo”; como decíamos, se trata de la única explicación oficial que se ha dado acerca del retraso del juego hasta ahora.

Por el momento no sabemos si se trata de algún tipo de acción programada de Nintendo, o si se podría tratar de un posible problema de portabilidad del título a la Switch. Si bien la versión para las consolas PS4 y Xbox One está previsto que funcione bajo rendimientos de 1080p y a 60 FPS, y llegando a alcanzar resoluciones 4K en PS4 Pro, Xbox One X y en PC, de nuevo la portabilidad de este tipo de juegos se vería reducida en Nintendo Switch, donde sólo alcanzaría los 720p y a 30 FPS, y logrando llegar a los 1080p y 30 FPS sólo en el modo dock de la consola.

Más allá de la rumorología, tendremos que esperar hasta que se anuncie su nueva fecha de lanzamiento, actualmente acotada en verano de este año, así como el resultado final de Dark Souls Remastered, que sin duda, llegue cómo y cuando llegue, será un título con una gran acogida en la consola portátil de Nintendo.