Call of Duty Alexa Skill, el entrenador personal para gamers

¿Problemas con la puntería? ¿Tu ratio de muertes es demasiado bajo? ¿Te cuesta mejorar tus estadísticas en Call of Duty WW2? No sufras más, pues ya está aquí el nuevo Call of Duty Alexa Skill, que se convertirá en tu entrenador personal para ayudarte y aconsejarte en base a tus logros obtenidos en cada partida.

Esta acción conjunta por parte de Amazon, los creadores del asistente virtual, y Activision, los desarrolladores de este ya mítico shooter bélico, nos presenta la nueva función de conectividad de este dispositivo con nuestra cuenta del juego. Y es que podremos contar con Alexa para informarnos sobre nuestras estadísticas, nuestros amigos en línea, e incluso comprar los resultados de las partidas.

Call of Duty Alexa Skill nos presenta una IA de aprendizaje automático y un sistema de respuestas personalizado para Alexa cuando le hagamos preguntas sobre el juego, bajo la voz de un rudo soldado, con brillantes comentarios como: “Déjame que te haga un resumen: Te han machacado” tras preguntarle al finalizar nuestra partida, o “He ahí una buena pregunta, soldado”, cuando acertemos al buscar consejos para mejorar nuestro nivel.

Y es que más allá de estos comentarios graciosos, Alexa de verdad analizará los datos de nuestras partidas para indicarnos y aconsejarnos cómo mejorar nuestro estilo de juego, aconsejándonos el uso de accesorios como “grips” para mejorar la precisión, mapas o modos en los que destaquemos más, e incluso recomendándonos entrenamientos básicos personalizados.

Con capacidad para responder hasta 2.500 preguntas sobre el juego y el desempeño individual, Alexa Skill hace uso de 250.000 respuestas distintas que incorporan estadísticas en tiempo real, estado y recomendaciones del juego. Analizando más de 20 factores entre los que se incluyen precisión, movimiento, ratio K/D, disparos, puntación por minuto, tiempo jugado y la relación con otros jugadores, Alexa Skill ofrece recomendaciones personalizadas para cada jugador.

No sabemos hasta qué punto este entrenador personal podrá ser o no influyente en la mejora de nuestras habilidades, pero sin duda ofrece algunos datos y estadísticas curiosas, y puede ser de bastante ayuda para los jugadores menos experimentados.

Más información | Eurogamer