PES pierde su exclusividad sobre la Champions League

La exclusividad de diez años de Konami sobre los derechos de la UEFA Champions League parece que ha llegado a su fin. La serie Pro Evolution Soccer (más conocida por sus siglas PES), que ha sido durante tanto tiempo el único juego de fútbol donde se podría hacer una recreación digital de la Champions League, ya no contará con este privilegio.

Más concretamente, el acuerdo de exclusividad terminará después de que la actual competición de la UEFA Champions League concluya el próximo mes de mayo, lo cual significaría que el próximo título de esta saga, PES 2019, que aún no se ha anunciado siquiera, ya no contaría con este modo. Los fans más veteranos de estos juegos fútbol sabrán que el único gran campeonato que falta actualmente en los FIFA de Electronic Arts, ha sido siempre la Liga de Campeones de la UEFA.

Si bien el debate sobre cuál de los títulos es mejor entre FIFA y PES se ha convertido en un clásico anual, es cierto que a lo largo de los años las presentaciones de PES había ido quedándose atrás en comparación con las del FIFA, sólo logrando recuperarse con sus últimos lanzamientos. Y es que antiguamente estos juegos no contaban con los permisos de algunos equipos reales en comparación con las licencias completas de ligas que ofrecían los títulos de EA.

Debido a que los FIFA tenían derechos sobre prácticamente todo, los juegos de PES se basaban en nombres no oficiales como el Manchester Red, para referirse al Manchester United, o el cambio de los nombres de jugadores como Roberto Carlos, que estuvo disponible bajo su alias “Roberto Larcos”. No obstante, los juegos nos permitían el acceso a paquetes de opciones no oficiales que cambiaban los nombres y por sus contrapartes del mundo real, y en sus últimas ediciones ya contaban con más licencias.

Habrá que ver cuánto tarda EA en hacerse con esta licencia de la UEFA Champions League para su próximo FIFA, y ver si este acuerdo supondrá el comienzo de una nueva exclusividad que, a su vez, puede llegar a propiciar un duro golpe para su eterno rival.