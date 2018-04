Blue Origin completa con éxito el primer lanzamiento de 2018 del New Shepard

Tal y como estaba previsto y había sido anunciado, ayer domingo en Texas Blue Origin lanzó el primer vuelo de prueba del 2018 de New Shepard, el cohete con el que la compañía fundada por Jeff Bezos, fundador también del gigante de las ventas Amazon, pretende hacer carrera espacial en el sentido más comercial del término. Esto es, al menos, lo que da a entender quien retransmite el evento, que puedes ver al completo bajo estas líneas.

Según lo cuenta, el aspecto más técnico del proyecto queda relegado en detrimento de la “experiencia” que disfrutará el cliente que se anime en un futuro cercano a contratar unos de los viajes de Blue Origin: comenzando el viernes con el traslado a las instalaciones en Texas, recibiendo instrucción durante el sábado y lanzándose al espacio el domingo. Un fin de semana redondo para quien tenga el bolsillo lo suficientemente holgado, se podría decir.

No obstante, del precio de esta aventura no se ha comentado nada todavía. Se sabe que el competidor Virgin Galactic, que aún no ha llegado al espacio, vende entradas anticipadas nada menos que por 250.000 dólares, por lo que por mucho más baratos que resulte en el caso de Blue Origin, parece prácticamente seguro que no estará al alcance de la inmensa mayoría de mortales.

Serán los ricachones con ganas de experimentar, pues, quienes se puedan permitir uno de estos fines de semana en Texas, cuyo momento culmen consiste en “unos cuatro minutos de gravedad cero” allá arriba. A finales de este año comenzarán las primeros vuelos con “pasajeros de prueba” y ya para 2019 arrancará el servicio comercial, de no toparte con ningún contratiempo.

Por otro lado, Blue Origin no se dedicará únicamente al transporte de turistas, y de hecho ya realiza vuelos de carácter científico en los que se realiza diversos experimentos.

Si quieres ver el momento del lanzamiento y el resto del vuelo, que dura unos diez minutos desde el despegue hasta el aterrizaje, dale al play (minuto 38,40 segundos).