Ya puedes reservar Shadow of the Tomb Rader para Xbox One y PlayStation 4

Shadow of the Tomb Raider es uno de los juegos más esperados del año, algo que puede ser utilizado para generar tirón comercial y empezar a vender copias inclusos meses antes del lanzamiento oficial.

¿No puedes esperar y quieres adquirir ya Shadow of the Tomb Raider? Microsoft ha puesto a disposición a través de su tienda las reservas del juego para Xbox One. Los usuarios de la principal competidora, PlayStation 4, pueden hacer lo mismo desde Amazon al igual que los poseedores de una consola de Microsoft, costando en ambos casos 69,99 euros (ahora rebajado a 64,99) la copia. También merece la pena mencionar la Edición Croft que estará disponible para ambas consolas al precio de 99,99 euros.

Eso sí, tras hacer la reserva, los compradores tendrán que esperar hasta el 14 de septiembre de 2018 como mínimo para recibir su copia. Por otro lado, de momento no se tienen muchos detalles del juego en sí, aunque viendo que las dos entregas anteriores han sido un éxito, todo parece indicar que estaremos ante un juego, al menos desde la perspectiva de las mecánicas, continuista, mientras que a nivel argumental posiblemente estemos ante la entrega más oscura desde el reboot de 2013.

Shadow of the Tomb Raider aparecerá de forma simultánea para PlayStation 4, Xbox One y PC Windows el 14 de septiembre de 2018. Como ya dijimos en la ocasión anterior, si Feral Interactive se anima, posiblemente lo veamos disponible Linux y Mac tiempo después.