Google Arcade, un servicio de juegos sociales incubado en el Area 120

Google está trabajando en secreto en una nueva empresa de juegos sociales de nombre Arcade. El proyecto forma parte del Area 120, una incubadora de I+D donde empleados seleccionados pueden dedicar una parte de su tiempo de trabajo en la creación de servicios o startups que en el futuro podrían formar parte del gigante de Internet.

Arcade está dirigido por Michael Sayman, un niño prodigio que fue contratado por Facebook con 17 años, creó la app social para jóvenes Lifestage y fue contratado por Google el pasado año para trabajar en principio en el departamento que desarrolla el asistente Google Assistant.

Como parte del Area 120, Sayman tiene dedicado un presupuesto para contratar personal, mercadotecnia, diseño y finanzas para crear una startup propia que eventualmente podrían integrarse en la línea de productos de la compañía o simplemente cancelarse.

Una de las desarrolladas por esta división que han terminado integrándose en Google es Chatbase, una plataforma de análisis de bots gratuita con la que desarrolladores y empresas pueden rastrear métricas específicas e integrarla con otras plataformas de mensajería. Por contra, otros proyectos como Supersonic, que intentaba convertir mensajes de voz en emojis ha sido cerrado.

No se conocen demasiados datos de Arcade salvo que no estará conectada a ninguna otra red social y se podrá acceder mediante un número de teléfono. Google tuvo que reducir sus ambiciones en redes sociales después del fiasco de Google Plus. Aún así, el gigante de las búsquedas sigue intentándolo con experimentos como éste y con el objetivo de mantener a los internautas más jóvenes enganchados a los productos de la compañía. Google Arcade podría lanzarse el próximo verano tras un avance en la conferencia con desarrolladores Google I/O.