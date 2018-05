Nuestros lectores hablan: ¿Qué tipo de máquina usas para jugar en PC?

Valve realiza una encuesta mensual del hardware y software que utilizan los usuarios para acceder a Steam. Teniendo en cuenta que se trata de la plataforma de distribución digital de videojuegos más popular del mercado es un buen termómetro para conocer el tipo de máquina que usamos para jugar en PC.

La encuesta de Steam señala una enorme variedad de hardware en cada uno de sus apartados. Especialmente en componentes básicos como la tarjeta gráfica donde destaca la GTX 1060 en medio de un gran dominio de modelos de NVIDIA (75% del total). En procesadores, destaca Intel (84%) con las versiones de cuádruple núcleo de procesamiento instaladas en el 61% de los equipos.

Los 8 Gbytes de RAM son mayoritarios con un 39% aunque otro 36% usa 12 GB o más. En cuanto a almacenamiento interno, casi un 50% dispone de más de 1 Tbyte, lógico teniendo en cuenta la enormidad de espacio que ocupan los juegos actuales.

Otra métrica interesante es la que habla de resolución de pantalla usada. No hay sorpresas. El 61% usa 1080p, mientras que la presencia de la alta definición es muy pobre, 2K solo un 4% y el 4K no alcanza el 2%. Los motivos -como sabes- no son únicamente por el precio de monitores sino por la necesidad de una mayor inversión en hardware, especialmente en el subsistema gráfico.

En cuanto a software, Windows 10 sigue ganando terreno (53%) frente a Windows 7 (36%). La exclusividad de las librerías multimedia DirectX 12 tienen mucho que ver y para jugar en PC es un motivo suficiente para usarlo.

Aprovechando la encuesta de Steam hemos pensado dedicar a ello el artículo que dedicamos a conocer la opinión de los lectores. Si te animas, podrías indicar los cinco componentes principales para jugar en PC: gráfica, procesador, memoria, almacenamiento y resolución de pantalla. Así tendremos una idea de la media de equipos de los lectores y podremos enfocar algunos contenidos. Si hay los suficientes datos publicaremos encuesta propia. ¡Anímate!