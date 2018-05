EA apostará por las cajas de botín en juegos deportivos

Los juegos deportivos son una parte importante del catálogo de EA y entre ellos destaca especialmente la franquicia FIFA, una veterana que debutó hace más de dos décadas en Mega Drive y que ha experimentado una evolución importante con el paso de los años.

Durante su última conferencia de resultados el gigante estadounidense confirmó que tiene planes de seguir apostando por las cajas de botín como forma de monetización en todos sus productos, incluidos los juegos deportivos, un movimiento controvertido que de hecho choca frontalmente con la resolución emitida recientemente en Bélgica, donde se ha establecido que constituyen una forma de juego equiparable a las máquinas tragapaerras y a otros juegos de azar y que por tanto son ilegales.

Bélgica siguió con esa resolución las bases de la emitida anteriormente en los Países Bajos, centrando además el punto de interés en la protección de los menores, que al final son los más vulnerables a sufrir los efectos adversos que pueden producir estas formas de monetización calificadas por algunos políticos como “predatorias”.

El caso es que EA mantiene su postura y cree que las cajas de botín no son una forma de juego de azar y ha confirmado que no tienen pensado eliminarlas de sus juegos deportivos, donde se encuentran presentes de una manera bastante particular, ya que no se presentan como un cofre con objetos sino en forma de cartas aleatorias que permiten obtener jugadores.

Hace poco hemos visto que los micropagos pueden causar estragos entre los más jóvenes, una realidad que no hace más que confirmar el problema que puede llegar a suponer este tipo de monetización en juegos que en teoría no tienen una restricción de edad apropiada.

Como vemos la polémica va más allá de las cajas de botín. Los nuevos sistemas de monetización basados en micropagos y su adopción a gran escala en el mundo del videojuego plantea una problemática que abarca muchos frentes y que debería ser afrontada de manera apropiada por la legislación de cada país, cosa que Bélgica ya ha hecho.

