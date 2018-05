No hay duda de que Shenmue III y Metro Exodus son dos de los juegos más esperados. El lanzamiento de ambos estaba marcado para este mismo año, pero por desgracia Deep Silver (la publicadora) ha confirmado que han sido retrasados a 2019.

Esto sugiere que el desarrollo de Shenmue III y Metro Exodus está siendo complicado, aunque no tenemos información concreta más allá de una referencia de Deep Silver indicando que este movimiento dará más tiempo a los desarrolladores para pulir determinados aspectos y ofrecer un producto mejor terminado.

Francamente prefiero retrasos de este tipo a lanzamientos con un rendimiento pobre o con errores que afecten al apartado técnico y a la jugabilidad. Por otro lado llevo tanto tiempo esperando Shenmue III que unos meses más no me afectan y de hecho no me sorprende, sobre todo viendo las pobres animaciones que mostraba el juego en las primeras escenas de juego real que presentó Ys Net.

En cuanto a Metro Exodus es un proyecto muy ambicioso que promete llevar al límite las posibilidades de Xbox One X y PS4 Pro, y exprimir al máximo un PC de gama alta gracias a la tecnología exclusiva de Ray Tracing de NVIDIA, así que también entiendo que hayan tenido que retrasar su lanzamiento. Esperamos que esto les permita optimizar y lograr un buen rendimiento en todas sus versiones.

No tenemos detalles sobre los requisitos mínimos de estos juegos, pero podemos dar por hecho que Shenmue III funcionará sin problemas en un PC de gama media-baja actual como el que listamos a continuación:

Windows 7 de 64 bits.

Pentium G4560 o AMD FX 4350.

8 GB de RAM.

GTX 1050 o Radeon RX 560.

Por su parte Metro Exodus tampoco debería dar problemas a partir de dicha configuración, aunque todo dependerá de la optimización que consigan los chicos de 4A Games.