Un diario británico pagó por noticias negativas sobre videojuegos

Cuantas veces habremos oído que todas las desgracias sociales, ocurridas a lo largo y ancho del mundo, están siempre relacionadas o son causas directas de los videojuegos. Hoy se ha hecho público uno de los múltiples casos en los que la manipulación mediática acusa a este sector para conseguir aumentar así sus audiencias, aun a costa de generar una inmerecida mala reputación.

Este ha sido el caso del periódico británico Daily Mirror, ya involucrado anteriormente en otros casos de difamación contra los videojuegos, que ha publicado recientemente un artículo llamado “Fortnite me convirtió en un suicida adicto a las drogas“.

Sin embargo, de forma paralela a su publicación, ha surgido un hilo en Twitter creado por Chris Bratt, uno de los redactores de Eurogamer.uk, en el que nos cuenta la verdad oculta tras estos artículos.

Two years ago when Pokemon Go was the game of the moment, he sent this blanket email via ResponseSource, asking for anyone to describe its "potential negative effects" in exchange for £100. He even suggests a few problems they might like to talk about. (2/8) pic.twitter.com/DL4kTyr2Wn

