Estados Unidos ha hecho numerosas demostraciones de doble moral. Una de las más claras la vimos recientemente en este artículo, donde se atrevieron a señalar a la violencia en los videojuegos como culpable de los tiroteos que ocurren en el país, un despropósito que han llevado a otro nivel.

El vídeo adjunto es la última “genialidad” del “país de la libertad”; una recopilación de escenas extraídas de diferentes juegos con la que no tengo nada claro qué pretenden demostrar exactamente, pero que además llega con un error importante y es que no se han molestado en introducir la verificación de edad para que sea posible acceder al mismo.

Al momento de escribir este artículo el vídeo había sido ubicado como “oculto” y no descartamos que acabe siendo borrado, ya que como anticipamos es un absurdo absoluto.

Existe violencia en los videojuegos, como también existe en el cine, en los libros, en las series de televisión y en los cómics. Ese tipo de contenidos se comercializa con el aviso de que no deberían caer en manos de personas que no tengan la edad recomendada, así que no entiendo dónde ven ellos el problema.

Los contenidos violentos en general son una parte más de los diferentes productos multimedia que como consumidores podemos disfrutar, y tienen una edad que establece un requisito a cumplir para acceder a ellos. Si ese requisito no se respeta la responsabilidad debe quedar en manos de los padres del menor y de aquellos que suministraron dichos contenidos a sabiendas de que no tenía la edad recomendada, sin más.

Entiendo que Estados Unidos quiera desviar la atención, pero como ya dije en su momento el problema no está en que un chaval pueda ver polígonos con texturas de sangre, sino en que pueda comprar un fusil de asalto de grado militar como quien compra “una barra de pan en el súper”.

Más información: Hexus.