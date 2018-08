Rendimiento de la GTX 2060 de 5 GB: al nivel de una GTX 1080

Ya solo falta una semana para que dé comienzo la Gamescom 2018, la feria del sector del videojuego más importante de Europa. Si bien no se puede comparar con el pasado E3, ya que esta feria no se basa en conferencias o presentaciones, se trata de una de las mejores formas de acercar a los jugadores a los próximos títulos.

Y es que la Gamescom supone la oportunidad de probar por adelantado algunos de los lanzamientos más esperados para los próximos meses, e incluso algún título para los próximos años.

Dónde y cuándo será la Gamescom 2018

Una vez más, la Gamescom tendrá lugar en la ciudad alemana de Colonia, en el centro de convenciones Koelnmesse, dando comienzo el martes 21 de agosto (de forma anticipada y en exclusiva para los medios y prensa) y extendiéndose durante otros 3 días hasta el sábado 25 de agosto. Además, durante el día 26, también habrá algunos eventos adicionales a la feria.

El horario, igual para todos los días, comenzará con la apertura de puertas a las 9:00, y dejará a los asistentes tiempo más que suficiente para disfrutar de las numerosas actividades hasta las 20:00 (hora local).

Cómo comprar una entrada para la Gamescom 2018

Si todavía no te has hecho con tu entrada y estás interesado en asistir a la feria, lo primero que debes saber es que existen diferentes tipos de entradas, las cuales permitirán el acceso exclusivo a ciertas actividades del programa. Desde la web oficial de la Gamescom 2018 podréis ver la disponibilidad de las mismas.

Disponibles hasta que se agoten, ya se pueden comprar las entradas por adelantado, a un precio reducido de 15,50 euros por día. También será posible comprar las entradas desde las taquillas de la feria, por 18,50 euros para cada día.

Por otro lado, si quieres asistir a las conferencias de prensa, la entrada ascenderá a un total de 75 euros, a través de la web, o 85 euros desde la taquilla. No obstante, se trata de un bono para todos los días, quedando a un precio aproximado de 25 euros por día.

Por último, si también quieres tener acceso a la zona de prueba de juegos (a nota personal, lo más interesante de la Gamescom), el precio de la entrada será de 90 euros online, y 100 euros en taquilla, aproximadamente 30 euros el día.

También aclararos que no se admiten bebés, niños menores de 3 años, ni mascotas; los niños de hasta 11 años deberán ir acompañados de un adulto. Además, los menores de 11 años contarán con un descuento, y los niños entre 4 y 6 años, podrán acceder gratis.

Asistentes a la Gamescom 2018

Sony

Como de costumbre en esta feria, parece que este año Sony tampoco no va a contar con una gran presencia, aunque sí que podremos encontrar un stand de PlayStation Alemania. Sin mayores anuncios ni adelantos, tan sólo se espera que la gigante japonesa traiga las demos jugables de Spider-Man y de Days Gone.

Microsoft

Microsoft será una de las pocas compañías que presenten una “conferencia”, Inside Xbox, que, si bien no se trata de una conferencia de prensa oficial, será lo más parecido que encontraremos dentro de la Gamescom 2018.

Tal y como ha adelantado la compañía, en este Inside se presentarán, literalmente, “un montón de novedades” que incluirán desde packs especiales para la consola, como accesorios, y algún anuncio sobre algunos de los juegos que están por llegar a Xbox One y PC. Además, aunque no se trata de nada confirmado, también se espera que Microsoft aproveche para dejar caer alguna sorpresa.

En cuanto a los juegos, se espera que la presencia de Forza Horizon 4, cuya beta ya estuvo disponible durante el pasado E3; State of Decay 2, que presentará por primera vez su modo de juego “Daybreak”, que está previsto llegue durante el próximo mes de septiembre; también se esperan nuevos detalles del “eternamente retrasado” Crackdown 3, que ya tiene su fecha fijada en febrero del 2019; y algunos detalles sobre el esperado Age of Empires IV, una de las ausencias más remarcables en su conferencia del E3.

Para todo el que no pueda asistir a la feria, este Inside Xbox será retransmitido online el próximo 21 de agosto a las 16:30 (hora de la península), desde la página oficial de Xbox, plataformas de streaming como Mixer, Twitch y Youtube, y en las cuentas oficiales de Xbox en Facebook y Twitter.

Capcom

No cabe duda de que Capcom se centrará este año en el remake de Resident Evil 2 y Devil May Cry 5. Así lo ha confirmado la propia web de la compañía, en la cual han adelantado que ambos juegos estarán disponibles para jugar en exclusiva para Xbox One, cada uno de ellos en su propia zona personalizada dentro de la zona de la consola de Microsoft.

Nintendo

Adelantándose a todos, Nintendo ya ha hecho pública la lista de los juegos que estarán disponibles para probar durante la Gamescom 2018:

Super Mario Party

Super Smash Bros. Ultimate

FIFA 19

Dark Souls: Remastered

Travis Strikes Again: No More Heroes

Dragon Ball FighterZ

Starlink: Battle for Atlas

Killer Queen Black

Para los que no puedan visitar la feria en persona, la compañía hará un seguimiento a través de su canal de YouTube, en el que se darán mayores detalles sobre una selección de juegos ya anunciados y que llegarán próximamente a Switch, como Super Mario Party, Xenoblade Chronicles 2: Torna – The Golden Country, e incluso algunas novedades sobre el esperado Daemon X Machina.

También, aunque no se haya anunciado nada oficialmente, también se espera que podamos ver algo sobre los dos títulos de Pokemon: Let’s Go!.

Por último, recién anunciado por Blizzard, parece que los asistentes a la Gamescom 2018 podrán echarle un vistazo por anticipado a Diablo III: Eternal Collection para Nintendo Switch, que saldrá a la venta este mismo año.

Ubisoft

Tras su increíble demostración durante el pasado E3, donde mostraron una gran variedad de títulos, parece haber dudas sobre si Ubisoft logrará mantener el nivel para esta Gamescom 2018.

Dicho esto, ya se está dando por echo que prácticamente todos los juegos que se mostraron el pasado junio estarán disponibles para jugar, entre los que se incluyen Assassin’s Creed Odyssey, Skull & Bones o The Division 2.

También se espera que estén presentes otros juegos como Starlink: Battle for Atlas, Mario + Rabbids: Kingdom Battle o Just Dance 2019, los cuales tendrán una doble presencia reforzando esta estrategia entre Nintendo y Ubisoft.

Activision

Si bien muchas compañías suelen aprovechar para adelantar detalles sobre títulos a futuro, Activision suele centrarse en traer a esta feria los juegos que tiene previsto lanzar antes de terminar el año, algo que repetirá este año.

Como gran protagonista estará Call of Duty: Blak Ops IIII, el cual se espera que, además de estar disponible para jugar, muestre más detalles sobre (o incluso que esté disponible para probar) su modo battle royale, Blackout. Gambit, el nuevo DLC de Destiny 2, es otro de los que se espera esté disponible para jugar, además de la trilogía remasterizada Spyro Reignited.

Electronic Arts (EA)

A diferencia de otras compañías, que se centran en las ferias americanas y japonesas, EA suele tener una gran presencia en la Gamescom.

El foco principal será sin duda el nuevo FIFA 19, del que se esperan novedades sobre el modo campaña y del nuevo FIFA Ultimate Team. También se espera que los asistentes puedan probar algunos de los próximos títulos más esperados de la compañía, como Anthem o Battlefield V. Y es que este segundo cuenta ya con su propio teaser, lo que asegura su presencia en la feria.

Está previsto que EA lance el tráiler completo sobre lo que será Battlefield V en esta Gamescom 2018. Tan pronto como el vídeo se haga público lo actualizaremos en esta misma noticia.

SEGA

Lo más destacable de SEGA será, en principio, la presentación oficial de Football Manager 2019, así como poder contar con la selección de títulos jugables que estarán disponibles para todo aquél que pase por el stand:

Total War: Three Kingdoms

Team Sonic Racing

Valkyria Chronicles 4

Fist of the North Star: Lost Paradise

Persona 3: Dancing in the Moonlight

Persona 5: Dancing in the Starlight

Sin embargo, todavía cabe la posibilidad de que la compañía nos sorprenda y lleve también Two Point Hospital, sin duda uno de los juegos más esperados anunciados recientemente.

Bandai Namco

Este año el anime será el gran protagonista de Bandai Namco: Code Vein, Jump Force, One Piece World Seeker, My Hero One’s Justice y Naruto to Boruto: Shinobi Striker serán algunos de los títulos que acompañarán a la versión de Switch de Dragon Ball FighterZ, que estará disponible para probar durante el evento.

Pero eso no es todo, y es que los asistentes también tendrán la oportunidad de probar la esperada nueva entrega de Soul Calibur VI.

THQ Nordic

Después de haberse saltado el pasado E3, según ellos mismos, para poder disfrutar del mundial de fútbol, THQ Nordic parece estar listo para deslumbrarnos en la Gamesom 2018. Y es que ya han confirmado que varios de sus principales títulos anunciados, como Darksiders III, Biomutant o Generation Zero, contarán con versiones jugables.

Además, han confirmado que la Gamescom será el escenario para presentar algunas de las novedades en las que está trabajando actualmente la compañía, entre las que se incluye “un anuncio exclusivo a nivel mundial”.

Bethesda

Por el momento Bethesda ha guardado bastante silencio en cuanto a lo que será su presencia en la Gamescom. Tras los anuncios durante la pasada QuakeCon, todo apunta a que la compañía pueda traer futuros títulos como RAGE 2, Wolfestein: Cyberpilot, The Elder Scrolls: Blader, o la recientemente estrenada expansión de The Elder Scrolls Online: Summerset.

Sin embargo, y muy a pesar de muchos, Fallout 76 no estará presente.

GameSpain, la marca España en Gamescom 2018

Por último, pero no menos importante, la Asociación Española de Empresas Productoras y Desarrolladoras de Videojuegos y Software de Entretenimiento (también conocida como DEV), en colaboración con el Instituto Español de Comercio Exterior y la Asociación Española de Videojuegos (AEVI), presentarán de modo oficial la plataforma GameSpain.es.

Se trata de un directorio online donde se podrán agrupar los estudios, editoras y compañías de servicio españolas para lograr así una mayor visibilidad, a nivel tanto nacional como internacional, y donde contarán con ayudas y herramientas para su comunicación y promoción.