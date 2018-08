Cinco mitos sobre la conexión WiFi que que probablemente no conocías

ARM ha presentado su hoja de ruta de procesadores para los próximos años y cree que el asalto al mercado del PC ha llegado, prometiendo -nada menos- superar a Intel en rendimiento en algunos segmentos de mercado como el de portátiles.

ARM Holdings es una compañía pequeña en volumen de negocio y beneficios que ni vende, distribuye, ni fabrica producto alguno en el sector de semiconductores y que aún así monopoliza por completo el mercado del smartphone hasta el punto de haber expulsado del mismo a un gigante como Intel. Lo que comenzó en 1990 como una empresa conjunta de Acorn, Apple y VLSI, se ha convertido en un referente en el sector tecnológico.

Su base de negocio es el diseño de chips con arquitectura RISC. ‘Solo’ los diseña pero vende las licencias (actualmente tiene más de 1.000) a centenares de fabricantes entre los que se encuentran los mayores productores mundiales de chips móviles como Qualcomm, Samsung o NVIDIA y también a las grandes foundries mundiales que fabrican para terceros como Apple. Junto a su modelo de licencias, la base del éxito de los chips ARM es un ratio potencia/consumo/precio excelente.

ARM en PC

Sin dejar de lado el segmento de servidores y centros de datos para el que también tiene soluciones, el mercado de ordenadores personales es el próximo objetivo de ARM. La firma ha planificado dos grandes lanzamientos para 2019 y 2020:

‘Deimos’ será el diseño que sucederá al actual Cortex-A76. Será entregado a los clientes este mismo año, estará optimizado para fabricación en procesos de 7 nanómetros y estará basado en una tecnología denominada ARM DynamIQ, que ofrecerá un rendimiento de proceso superior al 15% sobre el Cortex más potente. Los primeros chips estarán en el mercado en 2019.

será el diseño que sucederá al actual Cortex-A76. Será entregado a los clientes este mismo año, estará optimizado para fabricación en procesos de 7 nanómetros y estará basado en una tecnología denominada ARM DynamIQ, que ofrecerá un rendimiento de proceso superior al 15% sobre el Cortex más potente. Los primeros chips estarán en el mercado en 2019. ‘Hercules’ será el siguiente. Se entregará a los fabricantes en 2019 y los primeros chips estarán disponibles en 2020. Con base en la tecnología DynamIQ estarán optimizadas para las últimas tecnologías de proceso de 7 y 5 nanómetros.

ARM asegura que estos desarrollos “romperán el dominio de Intel en x86 y ganarán una participación sustancial en el mercado del PC”. Según su proyección, un SoC ARM en PC ofrecerá un mejor rendimiento que uno equivalente de Intel en 2020.

¿ARM superará a Intel en rendimiento?

No, no lo creemos. El último “cálculo” de ARM no tiene en cuenta los chips Intel de octava generación que simplemente casi han duplicado el rendimiento de proceso duplicando el número de núcleos. Y para 2020, Intel tendrá en el mercado la novena generación y los primeros chips de 10 nm.

Los últimos antecedentes no son esperanzadores para ARM. Los benchmark de equipos Windows sobre ARM, el primer gran intento del asalto de ARM en PC de la manos de SoCs Qualcomm y Microsoft con Windows 10, han sido decepcionantes en términos de rendimiento.

ARM tiene muchísimo trabajo por delante si quiere superar a Intel en rendimiento. Lo que no quiere decir que sus chips puedan ser más eficientes que ellos en ratio vatio/potencia y que tengan la suficiente potencia como para poder utilizarlos en algunos segmentos del mercado como portátiles básicos o mini-PCs.

Hace tiempo que los chips ARM llegaron a equipos como los Chromebooks y Qualcomm y Microsoft han prometido mejorar la potencia de próximos desarrollos de su plataforma. Si ARM logra un rendimiento de proceso suficiente con sus nuevos chips manteniendo su gran eficiencia y bajo consumo, será una buena base para lograr el objetivo.

Apple y sus Macs con ARM

Dicho lo anterior, no creemos que Microsoft o Google sean la clave para ARM en PC. Ese puesto está reservado para Apple. Intel sufrió el pasado abril un descalabro en bolsa ante una publicación de Bloomberg que citando fuentes internas aseguraba la existencia de un proyecto de nombre interno ‘Kalamata’, para el lanzamiento de ordenadores Mac con chips ARM en 2020.

Casi una década llevamos hablando del tema, desde que Apple comercializó el primer iPhone apostando por la arquitectura RISC y las licencias de ARM Holdings que hoy motorizan todos sus dispositivos de movilidad. Y la verdad es que Apple ya usa procesadores ARM en Mac aunque no como motor principal de proceso.

Los Mac con chips ARM buscarían reducir la dependencia de Intel y al tiempo, tener un mayor control sobre el coste de los componentes, lo mismo que sucede con los chips ARM que utiliza en sus dispositivos móviles. No hay confirmación oficial de este tipo de desarrollos, pero pensamos que solo es cuestión de tiempo, al menos con ARM instalado en equipos tipo MacBook Air,

Una nueva transición de hardware en Apple como lo fue en su día el reemplazo de PowerPC. Ese sería un golpe brutal para Intel, tendría grandes consecuencias en la industria teniendo en cuenta la posición de Apple y los ARM ganarían mercado en ordenadores personales.