GeForce RTX 2080 Ti y GeForce RTX 2080: especificaciones finales y precios

Inauguramos sección en esta nueva etapa de MC y se la dedicamos al VOD, el video on demand que tantas alegrías nos está dando a quienes disfrutamos viendo lo que nos gusta cuándo, dónde y como queremos. Así, cada sábado tendréis en estas páginas vuestra ración de ‘Novedades VOD‘ con lo más destacado de la semana (de ahí la singular numeración que veis en el titular) en los principales canales disponibles en España, aunque como sabéis cada vez son más los que apuestan por contenidos propios y estrenos internacionales.

En Novedades VOD encontraréis los últimos estrenos de Netflix, HBO, Amazon Prime Video y más -y también menos, ya que no todos añaden la misma cantidad de material de manera constante- servicios de vídeo bajo demanda, siempre con el ojo puesto en los lanzamientos más destacados y los contenidos originales, para que, si os apetece, podáis echar un vistazo rápido a lo que hay y apuntaros lo que os interese para más tarde.

Comenzamos pues la andadura de Novedades VOD en lo más profundo del verano, con la mitad del mundo de vacaciones y la otra mitad deseando que llegue septiembre para reengancharse como corresponde al día a día, por lo que estamos en una época por lo general floja en cuanto a grandes lanzamientos…. Y sin embargo sí hay un título muy sonado que acaba de salir y que se convierta automáticamente y sin competencia alguna en el primer destacado de la sección.

(Des)encanto

“En Futurama hemos visto el futuro, en Springfield hemos visto el presente… ¿qué toca ahora?” Así introducían en el primer avance a (Des)encanto (Disenchantment), la nueva serie de Matt Groening. Y la respuesta no era otra que “el pasado, por supuesto“: un Edad Media fantástica en la que seguiremos las aventuras de la princesa Bean, siempre acompañada por sus dos amigos, Elfo y Luci.

Pero no os llevéis a engaño, queridos aficionados, porque aun contando con ese inconfundible dibujo y el humor para adultos sobre el que discurre (Des)encanto, el creador de Los Simpson y Futurama se ha desmarcado un tanto de las viejas fórmulas para ofrecer algo similar, pero distinto, a pesar de lo cual las comparaciones se van a hacer inevitables.

(Des)encanto es exclusiva de Netflix y los primeros 10 capítulos, de una duración de algo menos de media hora, se estrenaron ayer en todo el mundo. Para más adelante se espera la publicación de otra tanda igual que ya está producida y si hay más o no habrá que verlo, pero ojalá lo haya, porque estas series no cogen el punto óptimo hasta que no han rodado un poco.

Más en Netflix

(Des)encanto es el estreno más sonado de la semana en Netflix, pero no es el único. Otros contenidos originales de la cadena incluyen la comedia romántica para adolescentes A todos los chicos de los que me enamoré, las primeras temporadas de los programas Magic for Humans y Stay Here y los nuevos capítulos de las series Explained, El tirador, Mr. Sunshine y Life.

De las producciones de terceros destacan las películas Session 9 y Stardust, la española El autor y el largometraje de animación chino Big Fish & Begonia; el documental Pedal the World y para los más futboleros, la serie documental Becoming Champions.

Vengadores: Infinity War

Sin salirnos del VOD pero olvidando por un momento el streaming de tarifa plana, se hace difícil obviar que esta semana se estrenaba en los medios digitales el último pelotazo de Disney y Marvel Studios y, con toda seguridad, el ‘peliculón palomitero’ del año: Vengadores: Infinity War, que ya podéis encontrar a la venta en Google Play, iTunes y Rakuten TV.

Ballers

El estreno del primer capítulo de la cuarta temporada de Ballers es quizás lo más reseñable del resto de oferta, y es que se trata de la comedia más vista de HBO. Algo tendrá la historia protagonizada por el armario ropero más en forma de Hollywood, Dwayne Johnson, para atrapar al espectador. Es exclusiva de HBO, pero por acuerdos previos a su expansión internacional también podrá verse en Movistar Plus.

Más en HBO

Otras novedades que han caído esta semana en HBO, todas originales o licenciadas en exclusiva, incluyen nuevos capítulos de series como Preacher, Get Shorty, Insecure, Sr. Ávila, Claws y Snowfall, así como los programas Real Time with Bill Maher y Last Week Tonight with John Oliver; con especial mención a la nueva sensación de la cadena, el drama de suspense Heridas abiertas (Sharp Objects).

En el resto de medios apenas han goteado algunos títulos y, en pinceladas, las nueve temporadas de Cómo conocí a vuestra madre y la primera del anime Banana Fish en Amazon Prime Video, o las películas A propósito de Schmidt y Del revés en Rakuten TV serían lo más destacado.