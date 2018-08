Resident Evil 2 Remake utilizará NVIDIA RTX, nuevos vídeos

La compañía suiza de periféricos Logitech anunció ayer su nuevo ratón inalámbrico G PRO Wireless Gaming Mouse, el cual está orientado a los gamers en general y a los competidores de esports profesionales en particular.

El Logitech G PRO Wireless Gaming Mouse incluye tecnologías derivadas de estar bajo el paraguas de Logitech G, como el sensor HERO (High Efficiency Rated Optical) propio de la compañía y el soporte para Lightspeed y PowerPlay. A nivel de diseño tiene similitudes con el G403, habiendo sido la mitad izquierda de este último modelo la base para diseñar el G PRO Wireless Gaming Mouse de forma que sea un periférico ambidiestro.

El sensor HERO 16K destaca por su eficiencia energética y por tener una iteración de rango de DPI de 100 a 16.000. Al tratarse de un producto orientado a los jugadores, la latencia juega aquí un factor importante, por lo que el Logitech G PRO Wireless Gaming Mouse no tiene suavizado ni filtrado. Por su parte, la tecnología PowerPlay permite la carga inalámbrica de la batería del ratón mientras se está usando (aunque requiere de la adquisición de una alfombrilla específica) y Lightspeed intenta minimizar el tiempo de respuesta en lo máximo posible, pudiendo reducirlo hasta 1 milisegundo mediante una conexión inalámbrica de extremo a extremo. Con la combinación de todas las características mencionadas en este párrafo, el fabricante suizo intenta ofrecer un producto que sea capaz de saciar las necesidades de los gamers más exigentes.

Un ratón gamer posiblemente no sea considerado como tal si no incluye ciertas posibilidades de personalización. El Logitech G PRO Wireless Gaming Mouse tiene botones extraíbles en los lados izquierdo y derecho para hacerlo realmente ambidiestro y cómodo independientemente de que el usuario sea zurdo o diestro, el Lightsync RGB puede ser personalizado usando Logitech Gaming Software (LGS) y el botón de DPI está localizado en la parte inferior para evitar cambios no deseados mientras se está jugando. Los usuarios de Linux posiblemente no puedan sacarle partido a todas a las posibilidades mencionadas en este párrafo.

Se espera que el Logitech G PRO Wireless Gaming Mouse esté disponible a partir de este mismo mes de agosto el precio base de 149 euros, mientras que aquellos que no puedan o no estén dispuestos a gastarse tanto dinero en un ratón pueden optar por una alternativa cableada, el Logitech G PRO Gaming Mouse, que cuesta 79,99 euros e incluye el sensor HERO 16K, pero no Lightspeed ni PowerPlay.

Fuente: TechPowerUp y SlashGear