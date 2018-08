Xbox All Access: consola, juegos y servicios bajo suscripción

Entrar en el ecosistema de juegos de Microsoft podría ser mucho más fácil si se confirma el Xbox All Access que están adelantando varios medios estadounidenses. Se trata de un servicio que incluiría hardware y servicios en torno a la Xbox bajo un solo pago mensual.

Xbox All Access se ofrecería bajo un contrato bianual e incluiría la propia consola y el acceso a la experiencia más completa de Xbox, con todas las características multijugador en línea que ofrece Xbox Live Gold y una biblioteca en crecimiento de más de 100 juegos para empezar bajo el Game Pass.

Según la información, Xbox All Access costaría 22 dólares mensuales con la Xbox One S y 35 dólares mensuales para obtener la Xbox One X. Echando cuentas no es un mal negocio. Sumar el coste de la consola y las suscripciones por dos años a Live Gold y Game Pass sumaría casi 600 dólares.

El nuevo servicio sería más barato que adquirir sus componentes por separado y, además, podría pagarse en plazos mensuales hasta completar los dos años del contrato. Una vez terminado, el cliente sería propietario de su consola. No ha duda, Microsoft quiere poner las cosas lo más fácil posible para añadir clientes a su ecosistema de juegos. Personalmente, creo que este tipo de servicios, incluyendo tarifas planas de juegos, se impondrán en el futuro junto al juego en streaming.

Si te preguntas porqué Xbox All Access no se ha anunciado en la conferencia Insider Xbox de la Gamescom 2018, las fuentes comentan que el servicio se estrenará únicamente en Estados Unidos. Se espera anuncio oficial en las próximas semanas. No hay plazos para un lanzamiento internacional. ¿Cómo lo ves? ¿Contrarías este tipo de servicios para juegos?