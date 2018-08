Minoristas europeos ponen precio a los procesadores Intel Core 9000

Microsoft ha anunciado el Xbox All Access y es tal y como te lo habíamos adelantado. Un servicio de suscripción de dos años que facilitará el acceso a su ecosistema de juegos financiando la adquisición de la consola de una manera similar (que no igual) a las ofertas de las operadoras de telecomunicaciones cuando un cliente quiere adquirir un smartphone.

Xbox All Access se ofrecerá bajo un contrato bianual y además de la propia consola incluirá el servicio multijugador en línea Xbox Live Gold y el Game Pass, que ofrece una biblioteca en crecimiento de más de 100 juegos y descuentos en adquisición de otros juegos y expansiones.

También se confirman los precios. Xbox All Access costará 22 dólares mensuales para los usuarios que opten por la Xbox One S y 35 dólares mensuales para obtener la Xbox One X. Echando cuentas no es un mal negocio. Sumar el coste de la consola y las suscripciones por dos años a Live Gold y Game Pass sumaría casi 600 dólares.

El nuevo servicio es más barato que adquirir sus componentes por separado y, además, puede pagarse en plazos mensuales hasta completar los dos años del contrato. Una vez terminado, el cliente será propietario de su consola y tendrá la opción de volver a suscribirse a los servicios que desee.

No ha duda, Microsoft quiere poner las cosas lo más fácil posible para añadir clientes a su ecosistema de juegos. El problema es que el servicio no es generalizado al menos por el momento y solo está disponible para “clientes seleccionados” en Estados Unidos y “por tiempo limitado”, para empezar hasta el 31 de diciembre.

Nos gusta este programa. Microsoft debería extenderlo a todas las regiones donde trabaja con carácter general para cualquier usuario. Sería una buena opción para añadir jugadores al ecosistema Xbox. Xbox All Access | Microsoft