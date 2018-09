RTX 2080 TI en 3DMark: rinde un 35% más que la GTX 1080 TI

Neo Geo Mini es el nombre que SNK ha puesto a una peculiar recreación del sistema Neo Geo MVS, la plataforma arcade de la mítica compañía japonesa que arrasó en los recreativos durante la primera mitad de los noventa.

Con Neo Geo Mini tenemos un enfoque interesante. Es innegable que SNK se ha dejado llevar por la fiebre retro que impera actualmente en el mundo del videojuego y que también se ha inspirado en la aventura de Nintendo con NES y Super Nintendo Mini Classic, pero ha querido aportar un toque de originalidad.

Esto se ha dejado notar en el que tenemos el mismo concepto pero con una interesante vuelta de tuerca. Neo Geo Mini es una consola que emula los juegos de la original, pero su hardware se integra en un formato que recrea una máquina arcade en miniatura, incluyendo una pantalla de 3,5 pulgadas y un sistema de control, ambos totalmente funcionales.

Neo Geo Mini: cuarenta grandes clásicos

Ya sabemos que esta consola emulará los juegos del sistema original, pero además adoptará la estrategia de limitar al usuario a los títulos que vienen preinstalados en el sistema. SNK ha sido más generosa que Nintendo ya que ha confirmado un total de 40 juegos, entre los que se incluyen clásicos como Fatal Fury Special, Last Blade 2, The King of Fighters 95 y Metal Slug.

La selección de juegos es bastante buena, aunque lo malo de tener que elegir es que siempre te acabas dejando algunos títulos indispensables, y ésta no es una excepción a la regla. Títulos como NAM 1975 o Windjammers no están incluidos, algo que a mi parecer es “imperdonable”.

Como anticipamos Neo Geo Mini vendrá con una pantalla integrada y se podrá jugar de forma directa sobre ella. Sabemos que no es algo cómo por cuestiones de tamaño, pero no debéis preocuparos ya que podremos conectarla a una pantalla externa a través de su conector HDMI. También soportará dos mandos de control que recrean el acabado de los que vimos en Neo Geo CD.

Disponibilidad y precio

La consola estará disponible para precompra a partir del 10 de septiembre con un precio de 129,99 euros. Cada mando de control costará 29,99 euros. Es importante tener en cuenta que es posible que la demanda sea alta y que la especulación vuelva a hacer de las suyas (compra masiva de unidades para revender a un precio más caro). Si esto ocurre será complicado conseguir una Neo Geo Mini a su precio recomendado si no la hemos reservado, así que esperar a ver los primeros análisis implica un riesgo evidente.

Por desgracia reservarla también supone un riesgo por un tema simple: la calidad de la emulación. Neo Geo Gold X es el mejor ejemplo, ya que la consola prometía una experiencia cercana a la Neo Geo original pero al final acabó siendo un desastre total por la pobre calidad de emulación de los juegos. Esperamos que no se repita la situación con Neo Geo Mini, pero es una posibilidad que no podemos descartar todavía.

Las primeras unidades de la consola empezarán a llegar a partir del mes de octubre.