Microsoft compra Obsidian e InXile: Fallout Vegas, Pillars of Eternity, Kotor, Wasteland…

Microsoft Studios ha anunciado la adquisición de Obsidian Entertainment e InXile Entertainment para reforzar su línea de juegos propios. Interesante movimiento estratégico ante el desarrollo de la próxima generación de consolas.

Cuando Satya Nadella reemplazó a Ballmer al frente del ejecutivo de Microsoft, varios analistas le aconsejaron deshacerse de la división de juegos Xbox para centrarse en los servicios en nube y en el software profesional. En lo segundo ha cumplido sobradamente y solo hace falta ver el aumento de ingresos por Azure y Office.

Sin embargo, la división de juegos no solo se ha mantenido sino que se ha potenciado. Nadella llegó al tiempo del lanzamiento de la tercera generación Xbox One y desde entonces su impulso ha sido una constante, con el lanzamiento de modelos Slim y la Pro, la consola más potente de la industria, y apostando por una conexión cada vez más fuerte entre consola y PC con Windows 10.

Aunque en ventas está muy por debajo de PS4, Microsoft ocupa un lugar relevante en la industria del videojuego. Consciente de la importancia de tener bajo su paraguas (si es en exclusiva mejor) la mayor cantidad de grandes juegos, durante el pasado E3 la compañia anunció la compra de cinco estudios incluyendo Playground Games (Forza Horizon) y Ninja Theory (Devil May Cry, Disney Infinity…).

Ahora, llegan otras dos compras bastante más importantes. Especialmente Obsidian, una de las grandes del rol en PC con títulos como Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords, Neverwinter Nights 2, South Park: The Stick of Truth, Fallout New Vegas y recientemente, el fantástico Pillars Of Eternity II: Deadfire.

En cuanto a inXile, es un estudio creado por veteranos de la industria con décadas de experiencia en PC y RPG, dirigido por el fundador de Interplay, Brian Fargo. Entre sus producciones, podemos señalar el Tides of Numenera, Bard’s Tale IV y lo próximo de su saga más reconocible, Wasteland 3.

El responsable de Microsoft Studios, ha prometido mantener el funcionamiento independiente de ambos estudios y “el apoyo y la libertad para realizar plenamente sus ambiciones creativas tanto en las franquicias existentes como en los nuevos proyectos de rol”. Es seguro que algunos desarrollos serán exclusivos para Xbox.

Con Obsidian e InXile, son ya trece equipos de desarrollo distintos los que trabajan para el ecosistema de juego de Microsoft.