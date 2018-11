GeForce RTX 2080 TI defectuosas: NVIDIA aclara lo ocurrido

NVIDIA ha salido por fin al paso y ha aclarado el tema de las GeForce RTX 2080 TI defectuosas, una cuestión que lleva varias semanas siendo un tema de plena actualidad y que se había extendido a los foros oficiales de soporte del gigante verde.

Os ponemos en situación. Desde que se produjo el lanzamiento de las primeras tarjetas gráficas de consumo general basadas en Turing se empezó a hablar de la presencia en el canal de algunas GeForce RTX 2080 TI defectuosas, un problema que en principio no generó mucha atención ya que el número de afectados era muy bajo y no estaba claro si se trataba de una cuestión de hardware o de software.

En un principio no se podía descartar nada, ya que las RTX de NVIDIA utilizan una nueva arquitectura que integra tres tipos de núcleos: los CUDA (también conocidos como shaders), los tensor (para IA e inferencia) y los RT (para trazado de rayos), y el soporte oficial de la tecnología de trazado de rayos que utilizaban estas nuevas tarjetas gráficas no se produjo hasta la llegada de la actualización Windows 10 October 2018 Update, que como sabemos acabó siendo retirada y no volvió al canal estable hasta hace apenas unos días.

A pesar de todo los problemas que se iban identificando eran cada vez más graves. Ya no se limitaban a pantallazos o a bloqueos, sino que en muchos casos las GeForce RTX 2080 TI defectuosas “morían” por completo. La gota que colmó el vaso llegó cuando algunos usuarios que tramitaron un RMA confirmaron que las nuevas unidades que recibieron acabaron corriendo la misma suerte.

En un comunicado oficial NVIDIA ha explicado que efectivamente han llegado al mercado algunas GeForce RTX 2080 TI defectuosas por un “lapsus” en el sistema de control de calidad, pero que solo ha afectado a un número muy pequeño de unidades y que obviamente ofrecerán soporte técnico y sustituciones a todos los usuarios que lo necesiten.

Dado que se trata de un problema de fábrica no cabría esperar otra cosa, el gigante verde tiene que asumir su responsabilidad y hacerse cargo de la situación. Sin embargo, para el usuario no deja de ser una molestia y debería recibir algún tipo de compensación, ya que no es plato de buen gusto comprar una tarjeta gráfica, montarla, tener desmontarla porque no funciona, devolverla, esperar a recibir una nueva unidad y volver a montarla. Para aquellos que tuvieron que devolver también la unidad de sustitución la cosa resulta aún peor, obviamente.