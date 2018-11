No habrá Nintendo 64 Classic: ¿por qué renuncia a ello la gran N?

El presidente de Nintendo of America, Reggie Fils-Aime, ha confirmado en una entrevista que no tienen intención de lanzar una Nintendo 64 Classic. El ejecutivo ha puesto fin a todos los rumores y a toda la especulación que habíamos ido viendo durante los últimos meses, y que apuntaban a dicha consola como el siguiente paso “natural” tras el lanzamiento de Super Nintendo Classic Mini.

A la hora de hablar de esas nuevas ediciones “mini” de sus consolas clásicas Reggie Fils-Aime ha sido muy claro: NES Classic y Super Nintendo Classic llegaron al mercado para cubrir una situación complicada, la transición de Wii U a Nintendo Switch. En efecto, no fue algo que hicieran “por capricho”, estaba más que premeditado, y lo cierto es que la jugada les salió a la perfección, ya que ambas consolas funcionaron de maravilla.

Nintendo Switch ha sido todo un éxito, así que la gran N no tiene necesidad alguna de seguir lanzando nuevas ediciones de sus consolas anteriores, lo que significa que no tiene motivos para lanzar una Nintendo 64 Classic, al menos a corto y medio plazo.

El ejecutivo no ha descartado por completo la posibilidad de que acaben lanzando dicha consola, pero ha confirmado que no es algo que esté en sus planes, al menos de momento. Sé que puede sonar extraño que no quieran lanzar una Nintendo 64 Classic viendo el éxito que han tenido con NES Classic y Super Nintendo Classic y los ingresos que podrían obtener de aquélla, pero tiene una explicación muy sencilla: el servicio Nintendo Switch Online y los juegos clásicos para dicha plataforma.

La gran N siempre ha aprovechado el formato digital y las consolas virtuales disponibles para sus distintos sistemas de videojuegos para seguir haciendo negocio con juegos clásicos, y Nintendo 64 no es una excepción. Aunque no lance una Nintendo 64 Classic puede aprovechar los juegos de aquella y comercializarlos de forma individual a través de la tienda digital de Nintendo Switch, sin más.

En resumen, podemos esperar un parón muy marcado en la edición de consolas clásicas de Nintendo al estilo NES Classic y Super Nintendo Classic. La compañía japonesa hará negocio con sus juegos clásicos a través de Nintendo Switch Online.