Just Dance 2019, análisis para Nintendo Switch

Just Dance es una mítica franquicia de Ubisoft, nos ha hecho bailar con amigos o solos desde 2009. El Just Dance más vendido fue el 2 y hace poco se presentó la versión 2019. Con Just Dance podemos creernos un bailarín de Fama imitando los movimientos del bailarín que aparece en la pantalla.

En las versiones para PlayStation y Xbox necesitaremos accesorios adicionales, como los move, kinet o el smartphone. Con Nintendo Switch no hace falta, porque para eso están los JoyCon. De hecho, no necesitaríamos ni televisor o pantalla, pero no os lo aconsejamos si queremos seguir correctamente los pasos de baile ya que desde la pantalla de la Switch, se verán muy pequeños.

El sistema de juego es sencillo, se elije una canción y pueden unirse hasta cuatro jugadores. Dependiendo de la canción habrá bailes en los que los movimientos de cada bailarín sean iguales y otros entre los que se combinen hasta cuatro jugadores.

Para atinar con los pasos podremos seguir al bailarín que aparece en la pantalla, pero para saber que paso viene a continuación los “monigotes de abajo”, nos los irán vaticinando.

Just Dance incluye tres modos de juegos: normal, Sweat e infantil. Estos tres modos se diferencian el uno del otro en la intensidad del baile, siendo el infantil el más fácil y el Sweat el más movido, este último tiene como objetivo hacernos quemar algo de grasa.

Estas son las canciones que podremos bailar en el Just Dance 2019:

Finesse (Remix) – Bruno Mars Ft. Cardi B – 2018 Havana – Camila Cabello – 2017 One Kiss – Calvin Harris, Dua Lipa – 2018 Familiar – Liam Payne & J Balvin – 2018 Work Work – Britney Spears – 2013 I Feel It Coming – The Weeknd Ft. Daft Punk – 2016 Bum Bum Tam Tam – MC Fioti, Future, J Balvin, – Stefflon Don, Juan Magan – 2017 Bang Bang Bang – BIGBANG – 2015 Mad Love – Sean Paul, David Guetta Ft. Becky G -2018 Shaky Shaky – Daddy Yankee – 2016 OMG – Arash Ft. Snoop Dogg – 2016 Mi Mi Mi – SEREBRO – 2013 Mama Mia – Mayra Verónica – 2013 Narco – Blasterjaxx & Timmy Trumpet – 2017 Fire – LLP Ft. Mike Diamondz – 2015 I’m Still Standing – Top Culture – 1983 TOY – Netta – 2018 Pac-Man – Dancing Bros. 1980 Water Me – Lizzo – 2017 Rhythm Of The Night – Ultraclub 90 – 1994 A Little Party Never Killed Nobody (All We Got) Fergie Ft. Q-Tip, GoonRock – 2013 Sweet Sensation – Flo Rida – 2018 New World – Krewella, Yellow Claw Ft. Vava – 2017 Adeyyo, Ece Seçkin – 2016 Ça Plane Pour Moi, Bob Platino(Original de Plastic Bertrand) – 1977 Calypso, Luis Fonsi ft. Stefflon Don – 2018 DDU-DU DDU-DU, BLACKPINK – 2018 Fire On The DanceFloor, Michelle Delamor – 2018 Make me feel, Janelle Monáe -2018 Miłość w Zakopanem, Sławomir – 2017 New Reality, Gigi Rowe – 2018 New Rules, Dua Lipa – 2017 Nice for what, Drake – 2018 No tears left to cry, Ariana Grande – 2018 Not Your Ordinary, Stella Mwangi – 2017 Obsesión, Aventura – 2002 Sangria Wine, Pharrell Williams, Camila Cabello – 2018 Sugar, Maroon 5 – 2015 Sweet Little Unforgettable Thing, Bea Miller – 2018 Un poco loco, Coco – 2018 Where are you now?, Lady Leshurr ft. Wiley – 2016

En total son 41 canciones nuevas, si se nos hacen pocas y queremos bailar más tendremos a acceso gratuito durante tres meses a Just Dance Unlimited, donde podremos bailar todas las canciones de todos los Just Dance.

Personalmente esta lista me parece poco bailable. Hay muy pocos temazos de este año entre los que únicamente destaco Toy de Netta, la ganadora de Eurovisión, Familiar de Liam Payne y J Balvin y Mad Love de Sean Paul, David Guetta Ft. Becky G. También tenemos New Rules de Dua Lipa y No tears left to cry de Ariana Grande, que aunque son buenas canciones no se me hacen muy bailables.

Después hay algunos “descubrimientos” de este año como Sangria Wine de Pharrell Williams y Camila Cabello, que su posición más altas en las listas musicales de todo el mundo es la número dos en Suecia, en España es la 82 ¿No podían haber elegido otra? Vale, está Havana, también de Camilla Cabello, pero tampoco tiene mucho ritmo para darlo todo. Lo cierto es que la cantante no tiene muchas canciones “bailables”, pero prácticamente todas son mucho mejor que Sangria Wine.

También se incluyen canciones de grupos europeos poco conocidos en España, como Serebro, Sławomir, Ece Seçkin. Me parece bien pero ¿no podrían haber incluido alguna española? ¿solo una? Este año hemos tenido temazos como “Lo malo” de Aitana y Ana Guerra o “Solo” de Eva Ruiz. Tal vez para el próximo Just Dance.

Como hemos dicho, en Just Dance Unlimited tenemos acceso a todas las canciones de todas los Just Dance, en total son 400 y tenemos acceso gratuito de tres meses al comprar el juego para cualquier plataforma. Una vez que se acabe podremos suscribirnos por 24 horas (2,99€), un mes (3,99€), dos meses (9,99€) o un año (24,99€).

Si lo que nos va es la competición y no echarnos unos bailes, también tenemos el modo Just Dance World Cup, un modo en el que podremos competir en línea y si somos muy, muy buenos podremos participar en la competición presencial.

Por último en Ubisoft han mejorado la interfaz del juego, de esta forma podremos ver en la pantalla de inicio distintas canciones sugeridas ajustadas a nuestros gustos y a las selecciones que hemos hecho anteriormente.