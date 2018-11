Batidora Freshboost de Moulinex, análisis

Dentro de una dieta sana y variada es necesario comer cinco raciones de frutas y verduras al día. De éstas, se recomienda que tres sean de fruta y dos de verduras, pero ante esta necesidad en muchas ocasiones se impone la realidad. Una realidad que nos impide preparar nuestras comida con tiempo y tranquilidad, la mayoría nos vemos obligados a comer en la oficina, muchas veces en nuestro misma mesa de trabajo, eso nos obliga a preparar la comida la noche de antes o todos los tuppers de la semana durante el fin de semana. Por eso, en muchas ocasiones, nuestras comidas son rápidas y sencillas ¿Dónde queda entonces la variedad?

Una buena solución son los batidos que nos dan la posibilidad de mezclar las frutas y verduras que nos gustan, y que necesitamos, en una bebida sabrosa y nutritiva que podemos hacer en menos de cinco minutos y consumir durante el día.

Diferencias entre zumo y batido

No, un zumo y un batido no es lo mismo y las diferencias son importantes si queremos llevar a cabo una dieta sana y variada. El batido es la fruta entera triturada, por lo que conserva todos sus nutrientes: fibra, vitaminas y minerales. En cambio, un zumo es el líquido que obtenemos de frutas y verduras al ejercer presión sobre estas de forma manual o bien de forma mecánica con la utilización de exprimidores, por lo que la cantidad de nutrientes que conserva es menor.

Hace algún tiempo surgió la moda de los batidos (o smoothies en inglés) detox, una nueva dieta milagrosa que prometía adelgazar y eliminar toxinas consumiendo únicamente batidos. No, esto no es así, es mentira y muy peligroso. Los batidos de frutas deben ser un complemento a nuestra dieta, una forma de comer fruta y verdura sin quitarnos un tiempo que no tenemos, pero nunca deben sustituir a una dieta completa y equilibrada.

Novedades de la Freshboost de Moulinex

Después de esta larga introducción que he creído necesaria, paso a analizar una de las últimas batidoras de Moulinex, la Freshboost. Esta batidora tiene algo que la diferencia del resto, su tecnología Nutrikeep que aspira todo el aire de la jarra de forma que las frutas y verduras que añadamos conservarán mejor todos sus nutrientes.

Gracias a un vaso especial adicional, después de batir con ella podemos sacar todo el aire creando un efecto vacío. Según los estudios de la marca, esta técnica ayuda a conservar mejor los nutrientes.

La batidora incluye dos jarras y dos tapas especiales que las convierten en cantimploras de plástico de forma que podemos llevar nuestros batidos allá donde queramos y donde los necesitemos.

Un funcionamiento muy sencillo

Utilizar y limpiar la Freshboost es muy sencillo. Echamos los ingredientes en la jarra los ingredientes que queramos, es conveniente echarlos en orden de líquido a sólido. En el caso de los sólidos, en dados de unos tres centímetros para que se deshagan mejor.

Cuando los hemos añadido tapamos la jarra con las cuchillas, una vez tapado le damos la vuelta y lo enganchamos con el motor, después ponemos el vaso adicional para generar el vacío en el modo “Air out”. Sin este vaso la batidora no funcionará.

La batidora tiene cuatro modos de uso: Blend (mezcla), Pulse ice (pica hielo), Vacum (aspirado) y Vacum blend (aspirado y batido). Una vez que encajemos correctamente el vaso de vacío la batidora podrá utilizarse y nos lo indicará iluminando el botón de Blend, que es el que se recomienda utilizar primero, aunque si es necesario podemos cambiar al modo que queramos.

Cada modo tiene un tiempo de uso recomendado, por lo que al pulsar el botón de encendido la batidora empieza a batir y se apaga sola cuando ya haya pasado ese tiempo y pasa al siguiente modo, que activaremos nosotros pulsando el botón de On. Si lo necesitamos podemos alargar cada modo de batido más tiempo.

La función Pulse ice es la más potente y no se recomienda utilizarla más de tres minutos y si llegamos a ese tiempo es recomendable “dejarla descansar” durante 15 minutos.

Una vez terminado solo tenemos que cambiar al modo “air out” desenroscar el vaso, servir y beber.