En plena resaca pos-Black Friday nos sumergimos en la recta final de las ofertas de fin de año con un nuevo Cyber Monday, un evento que supone la culminación de toda una temporada de rebajas y que Microsoft está celebrando con una cuidada selección de ofertas en su gama Surface, Xbox One y también en accesorios y contenidos digitales.

Surface Pro es un equipo que no necesita presentación. El 2 en 1 estrella de Microsoft cuenta con todo lo que necesitamos para disfrutar de una buena experiencia en Windows 10, y ofrece un valor único gracias a su versatilidad, su autonomía y su ligereza.

Si estáis pensando en haceros con un Surface Pro estáis de suerte, ya que para celebrar el Cyber Monday podemos conseguir el modelo equipado con procesador Core i5, 8 GB de RAM y SSD de 128 GB rebajado a 699 euros. Un precio muy bueno para un equipo lleno de posibilidades. En caso de que necesites una versión superior no tienes nada de lo que preocuparte, también puedes hacerte con el modelo equipado con procesador Core i5, 8 GB de RAM y SSD de 256 GB por 899 euros.

En caso de que tengas un presupuesto muy limitado tranquilo, puedes hacerte con un pack que incluye un Surface Pro con procesador Core m3, 4 GB de RAM y SSD de 128 GB de alto rendimiento acompañada de una funda-teclado con acabado premium en Alcantara por solo 699 euros.

Tened en cuenta que son ofertas limitadas y que solo estarán activas hasta la media noche (00:00) de hoy, 26 de noviembre, así que si queréis aprovecharlas debéis daros prisa.

Xbox One S a un precio insuperable

Como anticipamos las ofertas de Microsoft para celebrar el Cyber Monday no se limitan a la gama Surface, sino que se extienden a su consola de nueva generación, Xbox One S, y a sus accesorios y juegos.

La consola de nueva generación del gigante de Redmond tiene un descuento de 100 euros en todos sus packs y versiones, lo que significa que podemos hacernos con una unidad desde 179,99 euros, un precio fantástico teniendo en cuenta el valor que ofrece, ya que hablamos de un sistema que puede mover juegos de última generación, soporta contenidos en 4K y HDR y además es compatible con juegos de Xbox 360 y Xbox.

¿Prefieres una Xbox One X? Sin problema, también puedes llevártela con un descuento de 100 euros. Sí, la consola más potente del mercado pude ser tuya desde 399,99 euros, y con un juego incluido. Un precio fantástico para un equipo capaz de mover juegos actuales en 4K real.

Llevamos un listado de ofertas bastante amplio y muy interesante en este Cyber Monday, pero no podemos olvidarnos de los juegos y de los accesorios para Xbox One X y Xbox One S. Microsoft está ofreciendo por tiempo limitado un descuento del 25% en una selección de mandos, y también un descuento de 10 euros en el Design Lab.

Todas estas ofertas terminan hoy, así que daros prisa.

¿Quieres contenidos? Pues puedes hacerte con un mes de Game Pass por solo 1 euro, y también con un mes de suscripción a Xbox Live Gold por ese mismo precio. Una ofertaza que no deberías dejar escapar. Están disponibles hasta el 3 de enero de 2019 y hasta el 30 de noviembre de 2018, respectivamente.

Terminamos con las ofertas en juegos de Xbox One S-Xbox One X. Hasta la media noche de hoy, 26 de noviembre, podrás disfrutar de un descuento de hasta el 75% en una amplia selección de juegos, entre los que se encuentran joyas como Gears of War 4 y State of Decay 2. No te lo pierdas.