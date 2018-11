La nueva película de Resident Evil estará basada en Resident Evil 7

Constantin Films confirmó en mayo de 2017 que están trabajando en una nueva película de Resident Evil, una franquicia muy querida que como sabemos ha estado muy activa en el mundo del cine, aunque no siempre ha mantenido el nivel que nos habría gustado.

En general debo decir que la película de Resident Evil que más me ha gustado ha sido la segunda, conocida como Resident Evil 2: Apocalipsis, que como sabrán la mayoría de nuestros lectores se desarrollaba en la ciudad de Racoon City. La primera no estuvo tampoco nada mal, y ya a partir de la tercera entrega se dispararon las diferencias entre la saga cinematográfica y las entregas del mundo del videojuego.

Con Resident Evil: Capítulo Final se terminó la historia protagonizada por Alice (Milla Jovovich), y se dejaba la puerta abierta a un reinicio total de la franquicia que podría marcar el inicio de una serie de películas que mantuvieran de verdad toda la esencia de los videojuegos. Según las últimas informaciones que tenemos será así, aunque con matices.

Greg Russo, guionista de la nueva película de Resident Evil, ha confirmado que se está inspirando en Resident Evil 7, un juego que curiosamente también marca un reinicio de la franquicia y una vuelta total al enfoque de “survival horror” que tenía la saga en sus primeras entregas, y que fue perdiendo peso a partir de Resident Evil 4.

¿Es esto una buena noticia? Pues sí. Greg Russo ha dicho claramente que es un fan de la saga de Capcom y ha matizado que la concibe en el género de terror, lo que sugiere que van a descartar ese enfoque de acción frenética y superpoderes que vimos en la obra de Paul W. S. Anderson.

Personalmente me habría gustado más un reinicio cinematográfico centrado en la saga clásica y seguida por orden cronológico, lo que nos llevaría primero a lo ocurrido en Resident Evil Zero, pero el planteamiento de Constantin Films me parece atrevido e interesante, así que estoy deseando ver con qué nos sorprenden.