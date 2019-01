Far Cry New Dawn ya tiene requisitos mínimos, recomendados y óptimos en su versión para PC. Lo nuevo de Ubisoft continúa lo acontecido en Far Cry 5, un juego que llegó al mercado en marzo de 2018 y que recibió, en general, críticas positivas.

El lanzamiento de Far Cry New Dawn se espera para el 19 de febrero, y al igual que su antecesor será un título multiplataforma, lo que significa que llegará a PC, Xbox One y PS4. A nivel técnico no esperamos grandes cambios, de hecho los vídeos comparativos que hemos podido ver confirman que el acabado gráfico es prácticamente idéntico, salvando las diferencias evidentes que reflejan los cambios en la ambientación.

Sin más preámbulos os dejamos el listado completo de requisitos de Far Cry New Dawn. Ubisoft ha diferenciado varios niveles en función de la experiencia que podemos esperar con cada configuración, pero como siempre hay algunos errores y equivalencias mal planteadas, tema que tocaremos al final del artículo.

Requisitos mínimos para 720p y calidad baja

Windows 7 de 64 bits con SP1.

Procesador Core i5 2400 o AMD FX 6350.

8 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 670 con 2 GB o Radeon R9 270X con 2 GB.

30 GB de espacio libre.

Requisitos recomendados para 1080p y calidad alta

Windows 7 de 64 bits con SP1 o superior.

Procesador Core i7 4790 o Ryzen 5 1600.

8 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 970 o Radeon R9 290X con 4 GB.

30 GB de espacio libre.

Requisitos recomendados para 4K, calidad alta y 30 FPS

Windows 10 de 64 bits.

Procesador Core i7 6700 o Ryzen 5 1600X.

16 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 1070 o Radeon RX Vega 56.

30 GB de espacio libre.

Requisitos recomendados para 4K, calidad ultra y 60 FPS

Windows 10 de 64 bits.

Procesador Core i7 6700K o Ryzen 7 1700X.

16 GB de RAM.

Dos GTX 1080 en SLI o dos Radeon RX Vega 56 en CrossFire.

30 GB de espacio libre.

Como hemos dicho en otras ocasiones aumentar la resolución en un juego supone una mayor carga de trabajo para la GPU, pero no ocurre lo mismo con la CPU. Esto quiere decir que el Core i7 4790 y el Ryzen 5 1600 que listan en los requisitos recomendados son más que suficiente si vamos a jugar en 4K.

Por otro lado las equivalencias de procesadores están equivocadas salvo en los requisitos mínimos. El Core i7 4790 equivale a un Ryzen 5 1400, ya que ambos tienen cuatro núcleos y ocho hilos, y el Core i7 6700 tiene como equivalencia más cercana al Ryzen 5 1500X, puesto que ambos suman también cuatro núcleos y ocho hilos.

Los Ryzen 5 1600 y Ryzen 7 1700 tienen, respectivamente, seis núcleos y doce hilos y ocho núcleos y dieciséis hilos, así que exceden con creces los requisitos reales de Far Cry New Dawn.

En cuanto a las equivalencias a nivel de tarjeta gráfica no hay grandes discrepancias que merezca la pena resaltar, salvo el detalle de que un SLI de GTX 1080 es superior a un CrossFire de Radeon RX Vega 56.