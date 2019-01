NVIDIA cree que el juego en streaming nunca igualará al PC

El CEO de NVIDIA, Jen-Hsun Huang, participó en una ronda de preguntas y respuestas en la recta final del CES 2019 que nos ha dejado algunos detalles interesantes relacionados con la estrategia de la compañía.

Lo primero que podemos confirmar es que NVIDIA sigue apostando de lleno por el sector del PC. Como sabrán muchos de nuestros lectores el gigante verde ha invertido muchos recursos en el juego en la nube, un esfuerzo que dio como fruto el nacimiento de GeForce Now, un servicio que permite disfrutar de muchos títulos de PC con un buen nivel de calidad.

Jen-Hsun Huang confirmó que creen en el streaming de juegos, de lo contrario no habrían invertido para desarrollar dicho servicio, pero que está convencido de que es algo que nunca podrá igualar la experiencia de jugar en un PC. Para argumentar su postura el ejecutivo habló de la importancia de la latencia cuando hablamos de juego en la nube, y la verdad es que desde ese punto de vista tiene razón.

Al hablar de latencia se refiere al tiempo de respuesta, es decir, en el retraso que existe al marcar una acción en un mando de control, teclado o ratón y la manifestación del mismo en el juego. Si ese retraso es muy alto no podremos jugar, ya que las acciones llegarán a destiempo y siempre jugaremos descoordinados.

En los juegos en streaming la latencia suele ser elevada y esto hace que la experiencia no sea la misma que cuando ejecutamos un juego de forma local en nuestro PC. También hay que tener en cuenta el tema de la calidad gráfica, que puede variar de forma notable en función de la velocidad y la calidad de nuestra conexión.

Ahora mismo no hay una solución efectiva que permita poner fin a esos dos problemas, pero creo que es muy aventurado decir que el streaming nunca igualará a la experiencia de jugar en PC. Más que nada por que “nunca” es mucho tiempo.

NVIDIA y la memoria GDDR6

En esa misma ronda de preguntas el CEO de NVIDIA también explicó por qué han apostado por la memoria GDDR6 y no por la memoria HBM2: el coste. La primera es más cara que la memoria GDDR5, pero más barata que la HBM2, y la diferencia que marca a nivel de ancho de banda parece que no justifica ese salto a nivel de precios, al menos en el mercado de tarjetas gráficas de consumo general.

Debemos tener en cuenta que Jen-Hsun Huang no ha dicho que la memoria HBM2 no tenga sentido, simplemente ha explicado que a su juicio no merece la pena en el mercado de consumo general por los costes que implica. El ejecutivo dice estar encantado con el potencial de la memoria HBM2, pero ve mejor opción la memoria GDDR6 en productos para gaming.

Por último, aunque no por ello menos interesante, el CEO del gigante verde ha dicho que el stock de tarjetas gráficas GTX 10 está “casi vacío”, algo que contrasta totalmente con las informaciones que hemos ido viendo y con la propia realidad del canal español, donde podemos comprar unidades de la GTX 1070 TI, GTX 1070 y GTX 1060 sin problemas y a precios relativamente bajos.

No es la primera vez que Jen-Hsun Huang hace declaraciones poco apropiadas en relación al stock de tarjetas gráficas, de hecho una de sus intervenciones le acabó costando una demanda colectiva contra NVIDIA, así que las palabras de CFO nos parecen mucho más sensatas y creíbles.