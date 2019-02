SpaceX enciende el motor de su cohete a Marte

Si bien este fin de semana las estrellas de las que más se ha hablado han sido los jugadores de la Super Bowl 2019, también ha sido el escenario de la primera prueba de uno de los siete motores que se encargaran de poner en vuelo la nave Starship de SpaceX.

La prueba completa del motor ha podido ser seguida gracias a los numerosos twitts del propio Elon Musk, que estuvo presente durante todo el fin de semana, y de los que también hemos podido sacar alguna información extra sobre el funcionamiento de los mismos.

Preparing to fire the Starship Raptor engine at @SpaceX Texas pic.twitter.com/8JCOi1BG6z

— Elon Musk (@elonmusk) February 1, 2019