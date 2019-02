Cómo mejorar el rendimiento en juegos online y evitar problemas

El rendimiento en juegos online es fundamental para disfrutar de una buena experiencia. No solo importa la tasa de fotogramas por segundo, también es necesario que nuestra conexión a Internet y que nuestro router estén a la altura, ya que de lo contrario tendremos serios problemas.

En líneas generales el rendimiento en juegos online depende de cuatro grandes claves: el equipo en el que se ejecuta (un PC o una consola), la conexión a Internet, el router y los servidores que prestan el servicio online.

Si nuestro PC o consola tiene potencia suficiente para mover el juego en condiciones óptimas pero nuestra conexión a Internet es inestable tendremos una mala experiencia y no disfrutaremos de un buen rendimiento en juegos online. Lo mismo ocurrirá si nuestro router no da la talla o si los servidores de destino están saturados o tienen problemas.

En caso de que vuestro equipo no pueda mover un juego de forma óptima la solución más simple es reducir calidad gráfica y liberar recursos. Si esto no funciona no queda otra, toca renovar equipo o actualizar componentes. Si la conexión a Internet es el problema debemos verificarlo y hablar directamente con nuestro proveedor para buscar una solución, y si creemos que los problemas vienen del router podemos llevar a cabo una serie de pautas que nos ayudarán a mejorar el rendimiento en juegos online.

A continuación os dejamos cinco recomendaciones que os serán de gran ayuda:

Haz una prueba de tu velocidad de conexión : nos ayudará a ver el estado de nuestra conexión, tanto en velocidad como en latencia. Con ello sabremos si los problemas tienen su origen en un mal servicio por parte del proveedor de nuestra conexión a Internet. A través de este enlace podéis hacer una prueba en segundos.

: nos ayudará a ver el estado de nuestra conexión, tanto en velocidad como en latencia. Con ello sabremos si los problemas tienen su origen en un mal servicio por parte del proveedor de nuestra conexión a Internet. A través de este enlace podéis hacer una prueba en segundos. U tiliza conexiones cableadas Ethernet : si vamos a jugar lo mejor es una conexión cableada, ya que ofrece una señal más limpia y estable, lo que normalmente se traduce en menos caídas y menos latencia. Si tienes una conexión de alta velocidad (más de 100 Mbps) deberás optar por los puertos Gigabit para aprovecharla, aunque los juegos online no necesitan velocidades tan elevadas para funcionar bien.

: si vamos a jugar lo mejor es una conexión cableada, ya que ofrece una señal más limpia y estable, lo que normalmente se traduce en menos caídas y menos latencia. Si tienes una conexión de alta velocidad (más de 100 Mbps) deberás optar por los puertos Gigabit para aprovecharla, aunque los juegos online no necesitan velocidades tan elevadas para funcionar bien. Activar QoS ( Quality of Service ) : sin duda es una de las características más útiles e importantes que podemos encontrar en routers actuales. Se ocupa de priorizar el tráfico y de garantizar un ancho de banda mínimo a determinados servicios, como por ejemplo el juego online. Muy útil, sobre todo cuando tenemos muchos dispositivos conectados al router y queremos mantener un buen rendimiento en juegos online.

: sin duda es una de las características más útiles e importantes que podemos encontrar en routers actuales. Se ocupa de priorizar el tráfico y de garantizar un ancho de banda mínimo a determinados servicios, como por ejemplo el juego online. Muy útil, sobre todo cuando tenemos muchos dispositivos conectados al router y queremos mantener un buen rendimiento en juegos online. Mantén tu router protegido: es básico, con ello podremos evitar el acceso de intrusos intrusos a nuestra red. Los invitados no deseados que roben nuestra conexión a Internet pueden dejarnos sin ancho de banda de la misma, algo que notaremos por el pobre rendimiento de la conexión y por unas latencias insoportables que pueden llegar a los 1.000 milisegundos. En este artículo encontraréis todas las claves para proteger vuestro router.

es básico, con ello podremos evitar el acceso de intrusos intrusos a nuestra red. Los invitados no deseados que roben nuestra conexión a Internet pueden dejarnos sin ancho de banda de la misma, algo que notaremos por el pobre rendimiento de la conexión y por unas latencias insoportables que pueden llegar a los 1.000 milisegundos. En este artículo encontraréis todas las claves para proteger vuestro router. Mantén tu router actualizado: puede tener efectos positivos tanto a nivel de seguridad como de rendimiento, ya que con el lanzamiento de nuevas revisiones de firmware los fabricantes suelen corregir posibles errores o fallos de seguridad y también implementan mejoras funcionales y de rendimiento.

Recordad que si los problemas de conexión están provocados por los servidores del juego online no podremos hacer nada, así que nuestra única opción será esperar a que los responsables resuelvan los errores y/o mejoren la calidad del servicio que prestan. Paciencia en estos casos, no queda otra.

