Razer Game Store cierra ¿Hay demasiadas tiendas de juegos?

Razer Game Store no ha durado abierta ni un año y cerrará el próximo 28 de febrero. No se han precisado los motivos, pero podemos adivinar que simplemente no ha cumplido con los objetivos previstos.

La conocida marca de equipos y periféricos de alto rendimiento puso en marcha el pasado abril una tienda on-line para venta de hardware y especialmente videojuegos. No se trataba de una plataforma independiente (palabras mayores), sino que estaba conectada a otras como Steam, el uPlay de Ubisoft o a los títulos de Rockstar.

Desde el principio ofreció una buena colección de juegos, desde triple AAA a indies, aunque lo más distintivo fueron los beneficios que la tienda ofreció a los compradores, zSilver y créditos de lealtad zVault que podían ser canjeados por juegos y equipos de Razer. Cada compra otorgaba al comprador ventajas a base de la divisa virtual propia de Razer, que también permite hacer transacciones en otros sitios.

No ha funcionado y Razer Game Store cerrará sus puertas el 28 de febrero. Todos los juegos comprados continuarán funcionando y los títulos ya reservados se enviarán según lo planeado. Sin embargo, los vales de descuento deben usarse antes de esa fecha, de lo contrario se perderán.

Razer ha explicado que “continuará ofreciendo juegos” a través de otros servicios. “Estamos invirtiendo en otras formas de entregar contenido e introducir promociones de juegos mediante Razer Gold, nuestro sistema de créditos virtuales”, comentan, insinuando vínculos con otras tiendas de juegos en el futuro.

¿Hay demasiadas plataformas de distribución de videojuegos?

El mercado de juegos para PC está experimentando algunos cambios tumultuosos. Durante años, fue solo Steam y todos los demás. Sin embargo, la llegada de Epic Games ahora está desafiando el status quo, probando lealtades y potencialmente haciendo que las tiendas más pequeñas no tengan sentido. Y menos una que simplemente era un escaparate para otros canales de distribución como Steam.

La plataforma de distribución digital de Valve Corporation se ha ganado el favor de una buena parte de jugones y por número de usuarios e ingresos, se ha convertido en la verdadera referencia del sector a la hora de comprar juegos para ordenadores personales.

¿Hay alternativas a Steam? Sí, las hay y siempre son interesantes para no dejar en una sola mano este importante sector u ofrecer un servicio distinto o personalizado. La llegada de Epic Games puede tener consecuencias porque ofrecerá mayor compensación a los creadores, el 88% de los ingresos de sus juegos. Esto significa que Epic Games ‘solo’ se quedará con un 12% de los ingresos (casi tres veces menos que lo que cobra Steam o Google Play Store a la mayoría de los desarrolladores) y los desarrolladores que usen su motor Unreal Engine estarán exentos del pago de royalties.

También hay que citar que a una parte de los usuarios no les gusta tener instalado tantos clientes para poder acceder a todos sus juegos. Y no hay una solución sencilla, porque además de una docena de tiendas de terceros, las grandes distribuidoras/productoras mundiales de videojuegos también tienen las suyas propias y no todas se conectan con las plataformas de distribución. Veremos hacia dónde se encamina el sector.