Razer Game Store es la tienda de juegos del fabricante de productos para gamers

Razer es un conocido fabricante de computadoras y periféricos creados para el público gamer. Además, la expansión de los videojuegos para móviles ha hecho que se atreviera a lanzar un smartphone que aparentemente terminó dando más problemas de los esperados.

Ahora Razer ha decidido ampliar su propio ecosistema mediante la venta de software, poniendo en marcha su propia tienda para vender videojuegos y hardware. En su estreno se pueden encontrar títulos de Ubisoft, Bethesda, Bandai Namco, Deep Silver y Rockstar, entre los que están Dragon Ball FighterZ, Assassin’s Creed: Origins, Grand Theft Auto V, Ghost Recon Wildlands, Cuphead, Kingdom Come: Deliverance, and Dishonored: Death of the Outsider are some of the games being sold, with Pillars of Eternity II: Deadfire y The Crew 2, por lo que además de juegos AAA también nos encontramos a indies de renombre.

Según se puede ver cuando se visita la propia tienda, que de momento se encuentra en fase beta, parece que Razer solo se dedicará a vender videojuegos y no a ser una plataforma independiente, ya que en el catálogo se pueden ver los logos de Steam (la plataforma digital de Valve), uPlay (la plataforma de Ubisoft) y requerimientos de estar suscrito Rockstar Games Social Club para GTA V y otros juegos de Rockstar. Esto tiene una consecuencia positiva, y es que también se podrán comprar juegos para Mac y Linux al apoyarse en el catálogo de Steam.

Cada vez que se compre en la tienda de Razer se desbloqueará algún beneficio, además de recibir zSilver, el crédito de lealtad zVault que puede ser canjeado por juegos y equipos de Razer. Cada compra otorgará al comprador zSilver, pero utilizando zGold, la divisa virtual propia de Razer, también se puede hacer transacciones en GamersGate, Indiegala, Smite y War Thunder para comprar juegos con un pago zSilver mucho más alto.

Veremos qué impacto tiene la Razer Game Store, porque actualmente, aunque no lo parezca, dentro de la distribución digital de videojuegos hay muchos competidores.

Fuente: PCWorld