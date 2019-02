Las actualizaciones de Windows 10 Home desconciertan a los usuarios, alerta un estudio

El proceso de actualización de Windows 10 Home (y en general del resto de versiones) sigue siendo una tarea difícil para los usuarios domésticos, según un estudio de investigación de la University College London cuyo título no requiere de mucha explicación: “Control sin control: percepciones y realidad de las actualizaciones de Windows 10 Home Edition”.

Las conclusiones del estudio son simples y conocidas: el proceso de actualización de Windows 10 todavía es demasiado complejo para muchos, las configuraciones existentes no son correctas, las notificaciones son inadecuadas y los reinicios inesperados siguen ocurriendo. Y ello a pesar de las mejoras obvias que Microsoft ha realizado en Windows 10 frente a Windows 8.1, que también se reflejan en el mismo.

Muchos usuarios no entienden cómo funciona el proceso de actualización de Windows y no distinguen las actualizaciones acumulativas mensuales de las actualizaciones de características del sistema operativo que se publican dos veces al año. Esta última suele tardar más en instalarse, ya que incluye cambios significativos y adiciones de funciones. Las actualizaciones se descargan e instalan automáticamente, lo que puede ocasionar reinicios inesperados que interrumpen la productividad y ponen en riesgo la pérdida del trabajo no guardado.

Este punto es particularmente grave para cualquier persona que ejecute Windows 10 Home Edition, ya que carece de controles para retrasar y aplazar esas actualizaciones. Este es un aspecto que Microsoft va a solucionar. Después de escuchar las ‘súplicas’ de los usuarios está trabajando en una función que debería haber estado activa desde el minuto uno del lanzamiento del sistema y es la posibilidad de pausar las actualizaciones de la versión de consumo del sistema operativo, algo que ahora solo es posible de manera oficial y sencilla con las versiones Pro, Education o Enterprise. Lo esperamos para Windows 10 1903.

Otro punto problemático. El 97 por ciento de los usuarios dijo que la configuración predeterminada de las “Horas Activas” (8AM a 5PM), una función que intenta garantizar que los reinicios obligatorios tengan menos probabilidades de ser intrusivos, no es correcta en su caso. Si bien el período de tiempo por defecto puede tener sentido para los trabajadores de oficina, no lo es para los usuarios domésticos, que normalmente encienden sus dispositivos por la noche después de terminar el trabajo. Lo que es peor, el 28 por ciento de los usuarios encuestados ni siquiera sabían que existían las Horas Activas.

No es de sorprender que, como resultado, aproximadamente la mitad de los encuestados informaron que habían experimentado reinicios inesperados.

Los investigadores creen que el sistema de actualización “depende de una compleja gama de propiedades del usuario y del sistema”. El diagrama de flujo siguiente muestra que el proceso es demasiado complicado para que el usuario doméstico promedio lo entienda.

Los investigadores sugieren que Microsoft debe mejorar la forma en que recibe el consentimiento para reiniciar el sistema y mostrar claramente cuándo está pendiente un reinicio después de una actualización. Además, debería ayudar a los usuarios a distinguir las actualizaciones acumulativas de las actualizaciones de características y, por lo tanto, aclarar que esto último podría llevar más tiempo en la instalación.

Microsoft tiene mucho trabajo por delante. Los usuarios domésticos no entienden las actualizaciones de Windows 10 Home, pero eso no es lo peor ya que se añade a otras problemáticas del proceso, las actualizaciones forzadas, la misma política de actualizaciones bajo la actual estrategia de desarrollo y los fallos en el proceso de prueba del sistema y en su control de calidad entregando versiones tan inestables como las dos de 2018.