Skype para web deja fuera a Firefox ¿Se confirma el monopolio Chrome?

Microsoft publicó la semana pasada el nuevo Skype para web, versión final de una importante revisión del cliente de comunicaciones en este caso funcionando como aplicación de Internet. ¿El problema? Solo funciona con las últimas versiones de Google Chrome o Microsoft Edge, dejando fuera el Firefox de Mozilla, el Safari de Apple y cualquier otro navegador.

Un artículo de Ars Technica nos pone sobre la pista de lo que puede ser el futuro de la navegación web. Uno de los mayores temores cuando Microsoft anunció que abandonaba su motor de renderizado EdgeHTML y se cambiaba a Chromium, era que los desarrolladores optaran por el camino más sencillo y limitaran su soporte al ecosistema de Chrome.

El uso de Chromium beneficiará a los usuarios de Edge, porque es un proyecto de código abierto muy consolidado que impulsa a navegadores como Chrome, Vivaldi, Opera y otros. Las ventajas para desarrolladores son obvias como también para los clientes empresariales de Microsoft, que podrán contar con un navegador compatible con los estándares que funciona con todas sus aplicaciones modernas basadas en la web.

Chromium ofrece un gran rendimiento en el procesamiento de páginas, cuenta con un número enorme de extensiones, actualizaciones de seguridad frecuentes y mejora continua del código desde la comunidad y especialmente la de su principal mantenedor, Google. Al contrario, los ingenieros de Microsoft también aportarán al código general de Chromium y esta misma semana veíamos como una interesante función de Edge propuesta por Microsoft (el scrolling “suave” de la barra de desplazamiento) era aceptada por Google para Chromium e incluso la ha implementado en las versiones de prueba de Chrome.

Los beneficios son obvios, pero el lanzamiento del nuevo Skype para web muestra que la preocupación de Mozilla ante el Edge Chromium tenía fundamento: “El Edge Chromium de Microsoft es terrible para la Web. La decisión de Microsoft le da a Google más capacidad para decidir por sí solo en la Web… Desde una perspectiva de empoderamiento social, cívico e individual, ceder el control de la infraestructura fundamental en línea a una sola empresa es terrible”.

A Mozilla le preocupa que cuando Chromium tenga una cuota de mercado muy mayoritaria los desarrolladores web y las empresas no se preocuparán si sus servicios y sitios web funcionan con otra cosa que no sea Chromium. Es decir, con el que se quedará fuera que es Firefox. “Eso fue lo que sucedió cuando Microsoft tuvo el monopolio de navegadores a principios del 2000 antes de que se lanzara Firefox. Y podría volver a suceder”, aseguró el CEO de Mozilla, Chris Beard.

La decisión de no soportar Skype para web bajo Firefox (cuando no hay razones técnicas que lo justifiquen) es un aviso de lo que puede suceder en el futuro. Microsoft ha explicado que la decisión de priorizar Edge y Chrome se basa en el “valor para el cliente”. O, para decirlo de otra manera, no tiene mucho sentido gastar tiempo y esfuerzo en apoyar a los navegadores con audiencias más pequeñas.

“Esto crea un bucle de retroalimentación negativa para esos navegadores, desalentando su uso y empujando a los desarrolladores a un mundo en el que Chrome sea el único navegador en el que los desarrolladores piensan y trabajan”, dicen en Ars Technica. Malos tiempos para Mozilla y para las necesarias alternativas en la Web. ya te preguntamos por ello. ¿Podrá sobrevivir Firefox en un mundo monopolizado por Google?